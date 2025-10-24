اغسلي شعرك | ياسمين عز تواصل إثارة الجدل بنصائحها للفتيات

أشعلت الإعلامية ياسمين عز مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا بعد تصريح جديد وجهته للفتيات بشأن العناية بالشعر، حيث قالت خلال تقديم برنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”: “رسالة مهمة لكل بنت، شعرك مزيت؟ روحي اغسليه ومافيش حاجة اسمها دراي شامبو، الله يرحم جدتك لما كانت بتحط الطاقية لجدك، ومافيش حاجة اسمها الكحكة، الكحكة دي ما نشوفهاش غير في شهادتك ولجوزك بعد الفرح، اغسلي شعرك يا آنسة، ولو عندتيني شعرك هيزيت والدهون هتخترق الحجاب الحاجز لبشرتك الدهنية”.

موجة واسعة من التعليقات

التصريحات جاءت بطريقتها الساخرة المعتادة، ما أثار موجة واسعة من التعليقات بين مؤيد ومعارض، فبينما رأى البعض أن كلامها يحمل طرافة ونصائح بسيطة بطريقة فكاهية، اعتبر آخرون أن أسلوبها يحمل مبالغة وانتقادًا جارحًا للفتيات.

قضايا الجمال والعلاقات الاجتماعية

وتُعرف ياسمين عز بأسلوبها الجريء في مناقشة قضايا الجمال والعلاقات الاجتماعية، إذ لا تتردد في توجيه نصائحها بطريقة لاذعة ومباشرة تثير دائمًا تفاعلاً كبيرًا على السوشيال ميديا.