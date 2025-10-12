سؤال غير تقليدي| ياسمين عز تثير الجدل بهذه الطريقة

حالة من الجدل تسببت فيها الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها سؤالًا غير تقليديا على جمهورها من السيدات.

وقالت ياسمين عز خلال الحلقة: "هل لو رجع بيكي الزمن كنتي هتتجوزي جوزك تاني؟ وبعد ما تجاوبيني، قولي الأسباب."

وأضافت الإعلامية ياسمين عز، أن السؤال ليس للفضول، بل هدفه فهم كيف ترى الزوجة تجربتها بعد مرور سنوات على الزواج، وهل تشعر بالرضا عن شريك حياتها أم لا، مشيرة إلى أن الإجابة تكشف الكثير عن طبيعة العلاقات الزوجية في المجتمع المصري.

وأوضحت ياسمين عز ، أن بعض السيدات قد يعتبرن هذا السؤال بسيطًا، لكنه في الحقيقة يحمل معاني عميقة تتعلق بالحب والاحترام والتفاهم، مؤكدة أن: "الست اللي تقول آه كنت هتجوزه تاني، دي ست شايفة في جوزها الراجل والسند، واللي تقول لا، يبقى في حاجات محتاجة تتراجع وتتعالج في العلاقة."

