قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسمين عز تقدم نصيحة للرجال: لما مراتك تصَّدع هات لها غويشة دهب
صعود جديد للذهب مساء اليوم الجمعة 10-10-2025
صلوا عليهما الظهر والعصر.. وفاة ربة منزل بعد ساعتين من رحيل زوجها في قنا
أول خطاب بعد المظاهرات.. ملك المغرب: الحكومة والبرلمان مسئولان عن تسريع وتيرة التنمية
غرق أب ونجله في مياه النيل ببني سويف
مفتي الجمهورية: ذكرى أكتوبر تذكّرنا بقيمة الدين والفكر السليم في صناعة النصر
ياسمين عز: القوامة معناها إن الراجل يصرف والست تساعد مش العكس
مارسيل كولر يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026
مصرع شاب وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقرية المريس غرب الأقصر
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد صلاح الدين: اخترنا ييس توروب عن قناعة.. وننتظر مساندة الجماهير للجهاز الجديد

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
إسلام مقلد

قال وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأهلي اختار الدنماركي ييس توروب لقيادة فريق كرة القدم بالنادي عن قناعة تامة. 

وأضاف مدير الكرة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدير الفني الجديد: « «توروب» يمتلك سيرة ذاتية جيدة في دوريات بحجم الدوري الألماني أو البلجيكي الدنماركي.. كان في مقدمة اهتمامنا أن يكون المدير الفني الجديد قد حقق بطولات من قبل، وله خبرات كبيرة وشخصية قوية ومرونة تكتيكية، وجميع هذه الصفات والمعايير التي حددناها توافرت في ييس توروب». 

وواصل صلاح الدين حديثه عن المدير الفني:« «ييس توروب» يمتلك خبرة كبيرة في ملفي التعامل مع الجماهير من خلال خبراته في العمل بالدوري الألماني، وكذلك تعامله في ملف الإعلام والجماهير وهما من أهم الملفات التي كانت محمور اهتمامنا أثناء وضع معايير اختيارنا للمدير الفني». 

وتمنى مدير الكرة من الحضور والجماهير الدعم والمساندة والصبر على المدرب الجديد وجهازه المعاون وإتاحة الفرصة كاملة له لتطبيق أفكاره مع الفريق. 

وتوجه صلاح الدين بالشكر للكابتن عماد النحاس على توليه العمل في الأهلي خلال فترة عصيبة في الموسم وقد أداها بشكل أروع ما يكون. 

كما وجه الشكر إلى لجنة التخطيط برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية الكابتن زكريا ناصف والكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي وأسامة هلال مدير التعاقدات على المجهود الذي بذل في اختيار المدير الفني.

كما أشار مدير الكرة إلى تولي الدكتور زياد محمود ملف الترجمة للمدير الفني وجهازه، لاسيما أنه يتميز بكافة المعايير التي حددتها اللجنة، خاصة أنه لاعب كرة سابق في الأهلي وسبق له اللعب مع الجونة والداخلية. 

واختتم وليد صلاح الدين حديثه قائلاً: «كل التوفيق للمدير الفني ييس توروب وكل الثقة له لتحقيق طموحات النادي والجماهير».

وليد صلاح الدين الأهلي النادي الأهلي الدنماركي ييس توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

جلعاد شاليط

وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: لم نتفاجأ من اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط

الكلب

حسام موافي: الحيوانات أكثر من 6 آلاف نوع أكثرها تعلقا بالإنسان الكلب.. فيديو

ياسمين عز

ياسمين عز تثير الجدل بسؤال جديد: "لو رجع بيكي الزمن.. هتتجوزي جوزك تاني؟"

بالصور

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

طريقة عمل اللازانيا بخطوات بسيطة وسريعة في بيتك

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد