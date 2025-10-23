ياسمين عز للزوجات: خبوا دهبكم في علبة المكرونة أو الرز جوزك لو خده مش هيرجعه

أثارت الإعلامية ياسمين عز جدلًا واسعًا من جديد بعد تقديمها نصيحة غير تقليدية للسيدات بشأن الحفاظ على مصوغاتهن الذهبية، وذلك خلال حلقة جديدة من برنامجها "كلام الناس" المذاع عبر شاشة MBC مصر.

ارتفاع أسعار الذهب

وقالت ياسمين عز خلال حديثها: “الدهب غلي، واليومين دول هتلاقي جوزك جايلك مزنوق ومحتاج فلوس، تاخدي بعضِك وتجري على الدولاب أو الشكمجية بتاعتك، وتطلّعي دهبِك منها، وشيلي الخاتم من إيدِك، وخبّيه في كيس بلاستيك وتدفنيه في علبة المكرونة”.

وأضافت الإعلامية المثيرة للجدل: “حطي دهبك ينام جوا علبة المكرونة أو الرز، ماحدش يعرف له طريق، لأن جوزِك لو خد الدهب مش هيرجعه، ولا بعد قرن! فخلي بالك يا مدام، ومالكِيش في الآخر إلا دهبِك وورث أبوكي أو عمِّك، دا اللي باقيلك في الدنيا”.

ارتفاع أسعار الذهب

وجاءت تصريحات ياسمين عز ضمن سياق حديثها عن ارتفاع أسعار الذهب مؤخرًا، حيث وجهت نصيحتها للسيدات بضرورة الحفاظ على ممتلكاتهن وعدم التفريط فيها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.