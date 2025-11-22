مفاجأة ثقيلة من آبل.. أجهزة منخفضة التكلفة تقلب الموازين قريبا

تستعد شركة آبل Apple، لإطلاق مجموعة جديدة من الأجهزة الاقتصادية مطلع العام المقبل، تشمل طرازات منخفضة التكلفة من أجهزة آيفون وآيباد وماك، ويعد جهاز MacBook الجديد الأكثر لفتا للانتباه ضمن التشكيلة المرتقبة.

وبحسب تقرير بحثي جديد للمحلل “جيف بو” من شركة GF Securities، تعتزم آبل إطلاق هاتف iPhone 17e، وهو الجيل الثاني من سلسلة “e”، خلال فصل الربيع، إلى جانب جهاز آيباد من الجيل الثاني عشر، إضافة إلى MacBook جديد منخفض التكلفة يعمل بشريحة من سلسلة A المستخدمة عادة في هواتف آيفون.

ويقول التقرير إن جهاز MacBook المنتظر سيعتمد على شريحة A18 Pro المستخدمة في طرازات iPhone 16 Pro الصادرة عام 2024، ومن المتوقع أن يأتي بشاشة قياس 13 بوصة، وبخيارات ألوان تشمل الفضي، الأزرق، الوردي، والأصفر، على غرار آيباد.

وللوصول إلى سعر أقل، يرجح أن يتراوح سعره بين 699 و899 دولارا، لذا قد تلجأ آبل إلى بعض التخفيضات في المواصفات، مثل استخدام تصميم أو شاشة أقدم، أو الاكتفاء بذاكرة 8 جيجابايت، أو حتى منفذ USB-C واحد فقط.

شريحة A18 Pro

أما بالنسبة لهاتف iPhone 17e، فيعتقد بو أن آبل ستزوده بشريحة A19، وكاميرا أمامية بدقة 18 ميجابكسل مع ميزة Center Stage، إضافة إلى مودم C1 من تطوير الشركة، بينما تبقي معظم المواصفات الأخرى مطابقة لطراز iPhone 16e.

وتشير تقارير أخرى إلى احتمال انتقال السلسلة لاستخدام الجزيرة الديناميكية Dynamic Island بدلا من النتوء التقليدي أعلى الشاشة.

وفي ما يخص آيباد الجيل الثاني عشر، فلا يتوقع أن تجري آبل أي تغييرات تصميمية، لكنها ستزوده بشريحة A18، ما يتيح لهذا الطراز الاقتصادي دعم تقنيات Apple Intelligence للمرة الأولى.

ويتوافق تقرير بو مع تقارير أخرى تؤكد توجه آبل نحو جدول إطلاق مزدوج لأجهزة آيفون في السنوات المقبلة، إذ سيظهر الجيل iPhone 18 Pro والنموذج القابل للطي الأول للشركة في النصف الثاني من العام المقبل، بينما سيصل كل من iPhone 18 وiPhone 18e وiPhone Air 2 في النصف الأول من عام 2027.

وكان من المفترض إطلاق iPhone Air 2 بالتزامن مع طرازات iPhone 18 Pro، لكن ضعف المبيعات للجيل الأول دفع آبل إلى تأجيل الإصدار الثاني لإعادة تصميمه وقد يتضمن كاميرتين خلفيتين.

ويختم بو تقريره بالتأكيد على أن آبل ستظل بمعزل إلى حد كبير عن ارتفاع أسعار ذاكرة DDR حتى عام 2026، بفضل قدرتها القوية على التوريد والتفاوض.