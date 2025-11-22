قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
مفاجأة ثقيلة من آبل.. أجهزة منخفضة التكلفة تقلب الموازين قريبا

أجهزة آبل
أجهزة آبل
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل Apple، لإطلاق مجموعة جديدة من الأجهزة الاقتصادية مطلع العام المقبل، تشمل طرازات منخفضة التكلفة من أجهزة آيفون وآيباد وماك، ويعد جهاز MacBook الجديد الأكثر لفتا للانتباه ضمن التشكيلة المرتقبة.

وبحسب تقرير بحثي جديد للمحلل “جيف بو” من شركة GF Securities، تعتزم آبل إطلاق هاتف iPhone 17e، وهو الجيل الثاني من سلسلة “e”، خلال فصل الربيع، إلى جانب جهاز آيباد من الجيل الثاني عشر، إضافة إلى MacBook جديد منخفض التكلفة يعمل بشريحة من سلسلة A المستخدمة عادة في هواتف آيفون.

ويقول التقرير إن جهاز MacBook المنتظر سيعتمد على شريحة A18 Pro المستخدمة في طرازات iPhone 16 Pro الصادرة عام 2024، ومن المتوقع أن يأتي بشاشة قياس 13 بوصة، وبخيارات ألوان تشمل الفضي، الأزرق، الوردي، والأصفر، على غرار آيباد.

وللوصول إلى سعر أقل، يرجح  أن يتراوح سعره بين 699 و899 دولارا، لذا قد تلجأ آبل إلى بعض التخفيضات في المواصفات، مثل استخدام تصميم أو شاشة أقدم، أو الاكتفاء بذاكرة 8 جيجابايت، أو حتى منفذ USB-C واحد فقط.

شريحة A18 Pro

أما بالنسبة لهاتف iPhone 17e، فيعتقد بو أن آبل ستزوده بشريحة A19، وكاميرا أمامية بدقة 18 ميجابكسل مع ميزة Center Stage، إضافة إلى مودم C1 من تطوير الشركة، بينما تبقي معظم المواصفات الأخرى مطابقة لطراز iPhone 16e. 

وتشير تقارير أخرى إلى احتمال انتقال السلسلة لاستخدام الجزيرة الديناميكية Dynamic Island بدلا من النتوء التقليدي أعلى الشاشة.

وفي ما يخص آيباد الجيل الثاني عشر، فلا يتوقع أن تجري آبل أي تغييرات تصميمية، لكنها ستزوده بشريحة A18، ما يتيح لهذا الطراز الاقتصادي دعم تقنيات Apple Intelligence للمرة الأولى.

ويتوافق تقرير بو مع تقارير أخرى تؤكد توجه آبل نحو جدول إطلاق مزدوج لأجهزة آيفون في السنوات المقبلة، إذ سيظهر الجيل iPhone 18 Pro والنموذج القابل للطي الأول للشركة في النصف الثاني من العام المقبل، بينما سيصل كل من iPhone 18 وiPhone 18e وiPhone Air 2 في النصف الأول من عام 2027.

وكان من المفترض إطلاق iPhone Air 2 بالتزامن مع طرازات iPhone 18 Pro، لكن ضعف المبيعات للجيل الأول دفع آبل إلى تأجيل الإصدار الثاني لإعادة تصميمه وقد يتضمن كاميرتين خلفيتين.

ويختم بو تقريره بالتأكيد على أن آبل ستظل بمعزل إلى حد كبير عن ارتفاع أسعار ذاكرة DDR حتى عام 2026، بفضل قدرتها القوية على التوريد والتفاوض.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

جنوب لبنان

إعلام لبناني: طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف مركبة في وادي نحلة بالجنوب

أرشيفية

أخبار توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. رئيس الوزراء يشارك في قمة العشرين

روسيا وأوكرانيا

برلمانية أوكرانية: الخطة الأمريكية لا تلبي مبادئنا الأساسية للسيادة والحدود

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

