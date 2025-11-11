أخبار التكنولوجيا.. بمواصفات احترافية.. جوجل تغزو الأسواق بساعة Pixel Watch 4 وإليك أفضل سماعة لاسلكية في الأسواق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات احترافية.. جوجل تغزو الأسواق بساعة Pixel Watch 4

أطلقت شركة جوجل ساعة Pixel Watch 4 في الهند الأسبوع الماضي، وهي الآن متاحة للشراء أخيرًا. الساعة الذكية متوفرة حصريًا على Flipkart، بسعر يبدأ من 39,990 روبية هندية. كما يحصل المشترون على خيارات تقسيط شهرية مجانية واشتراك مجاني لمدة ستة أشهر في Fitbit Premium.

بمواصفات وخصومات جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

تم تسريب تفاصيل عروض الحجز المسبق لسلسلة هواتف Oppo Find X9 القادمة، قبل أي إعلان رسمي.

وتستعد شركة Oppo للكشف عن هذه الأجهزة الرائدة الجديدة في السوق الهندية قريبًا، وإليك أهم مواصفاته.

بطارية تدوم حوالي 36 ساعة.. وان بلس تستعد لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3

أطلقت شركة OnePlus مؤخرًا خيارًا لونيًا جديدًا زاهيًا لإحدى سماعاتها اللاسلكية الحالية. طُرحت سماعة OnePlus Bullets Wireless Z3 لأول مرة في الهند في يونيو الماضي إليكم كافة مواصفاتها

وقد طُرحت أحدث سماعات الأذن اللاسلكية المُعلقة حول الرقبة من العلامة التجارية الصينية للهواتف الذكية في البداية بلونين فقط أما اللون الجديد، فيبدو مزيجًا من الاثنين

