بطارية تدوم حوالي 36 ساعة.. وان بلس تستعد لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3

أطلقت شركة OnePlus مؤخرًا خيارًا لونيًا جديدًا زاهيًا لإحدى سماعاتها اللاسلكية الحالية. طُرحت سماعة OnePlus Bullets Wireless Z3 لأول مرة في الهند في يونيو الماضي إليكم كافة مواصفاتها

وقد طُرحت أحدث سماعات الأذن اللاسلكية المُعلقة حول الرقبة من العلامة التجارية الصينية للهواتف الذكية في البداية بلونين فقط أما اللون الجديد، فيبدو مزيجًا من الاثنين

سماعة OnePlus Bullets Wireless Z3



سماعة OnePlus Bullets Wireless Z3

بالإضافة إلى التصميم الجديد، توفر هذه السماعات نفس ميزات الإصدارات الحالية. مما يعني أنك ستحصل على مشغلات صوت بقياس 12.4 مم تضمن لك صوتًا قويًا كما تدعم السماعات الصوت المكاني ثلاثي الأبعاد، وتقنية ENC المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المكالمات، وتقنية بلوتوث 5.4 للاتصال. تعمل بطارية سماعة OnePlus Bullets Wireless Z3 بسعة 220 مللي أمبير/ساعة، مما يوفر ما يصل إلى 36 ساعة من تشغيل الصوت. وتؤكد الشركة أن شحنها لمدة 10 دقائق فقط يوفر حوالي 27 ساعة من عمر البطارية.

من بين الميزات البارزة الأخرى هي أن السماعات تأتي بهيكل سيليكون مرن، وتصنيف IP55 لمقاومة الماء والغبار،وأطراف مغناطيسية لتشغيل وإيقاف سماعات الأذن حول الرقبة.

أطلقت OnePlus مؤخرًا إصدار Crimson Eclipse من سماعات Bullets Wireless Z3 في السوق الهندية بسعر 1,399 روبية هندية (حوالي 16 دولارًا أمريكيًا)

ويعد هذا العرض لفترة محدودة، حيث تتوفر سماعات الأذن حول الرقبة للشراء على الموقع الرسمي للعلامة التجارية والعديد من المواقع عبر الانترنت