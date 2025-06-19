بطارية تدوم 36 ساعة.. OnePlus تستعد لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3

أعلنت ون بلس رسميًا عن إطلاق أحدث سماعاتها اللاسلكية بتصميم طوق الرقبة، ون بلس بوليتس وايرلس Z3، في الهند. صُممت هذه السماعة الصوتية الجديدة لتكون رفيقًا يوميًا للموسيقى والمكالمات واللياقة البدنية، وهي مصممة خصيصًا للمستخدمين الذين يبحثون عن مزيج مثالي من الأناقة والأداء وعمر البطارية الطويل. إليكم لمحة عن أهم ميزات وسعر وتوافر سماعات ون بلس اللاسلكية Z3. سماعات لاسلكية

سماعات OnePlus Bullets اللاسلكية Z3



الميزات الرئيسية لسماعات OnePlus Bullets اللاسلكية

تتميز سماعات وان بلس Bullets Wireless Z3 بمشغلات ديناميكية كبيرة بقطر 12.4 مم، وصوت أكثر وضوح.

صُممت سماعة Bullets Wireless Z3 لتجربة استخدام تدوم طوال اليوم، وهي تدعم الشحن فائق السرعة، حيث توفر ما يصل إلى 27 ساعة من التشغيل بعشر دقائق فقط من الشحن. وعند شحنها بالكامل، تضمن لك ما يصل إلى 36 ساعة من تشغيل الموسيقى و21 ساعة من وقت المكالمات.

سماعات OnePlus Bullets اللاسلكية Z3



تعد من أبرز مزايا السماعة بلوتوث 5.4، وميزة جوجل فاست بير، وسماعات أذن مغناطيسية، وعناصر تحكم مدمجة، ومقاومة للغبار والماء بمعيار IP55. تصميمها المصنوع من السيليكون المريح للبشرة يضمن راحة فائقة أثناء الاستخدام لفترات طويلة.

سعر سماعات OnePlus Bullets Wireless Z3

سعر سماعة OnePlus Bullets Wireless Z3 هو 1699 روبية هندية. ستتوفر بلونين: أحمر وأسود