مواصفات وسعر ساعة Pixel Watch 4 من جوجل 2025| كل ما تريد معرفته

بعد إطلاقها عالميًا، تُطلق جوجل أحدث ساعاتها الذكية المتميزة في الهند.

ووصلت ساعة Pixel Watch 4 أخيرًا إلى السوق الهندية، مزوّدةً بأحدث التقنيات، وعمر بطارية أطول، وأداءً أسرع، وغيرها الكثير. إليكم جميع التفاصيل.

مواصفات ساعة Google Pixel Watch 4



كما هو الحال مع سابقاتها، تحتفظ ساعة Pixel Watch 4 بشاشة دائرية. تُسمى هذه الشاشة المقببة شاشة Actua 360، وتتميز بسطوع ذروة يبلغ 3000 شمعة/متر مربع، وحواف أنحف، ودعم ميزة التشغيل الدائم.

تأتي الساعة بهيكل من الألومنيوم مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، ومقاوم للماء حتى عمق 5 أمتار. أما من الداخل، فهي مزودة بمعالج Snapdragon W5 من الجيل الثاني، وتعمل بنظام Wear OS 6.0.

كما يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 2 جيجابايت وسعة تخزين 32 جيجابايت.

ميزات ساعة جوجل بيكسل 4



تتوفر ساعة جوجل بيكسل واتش 4 بحجمين: 41 مم و45 مم. يحتوي الطراز الأول على بطارية بسعة 325 مللي أمبير/ساعة تكفي لمدة 30 ساعة، بينما يحتوي الطراز 45 مم على بطارية بسعة 455 مللي أمبير/ساعة تكفي لمدة 40 ساعة. مع تفعيل ميزة توفير البطارية، يدوم عمر البطارية حتى يومين في الطراز الأصغر، بينما يدوم الطراز الأكبر ثلاثة أيام.

تدعم الساعة الذكية الشحن السريع، حيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في 15 دقيقة فقط.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى مستشعرات صحية متنوعة لتتبع معدل ضربات القلب، ورسم خرائط الأكسجين في الدم، وغيرها، وتكامل Gemini AI مع ميزة Raise to Talk، وبلوتوث 5.3 LTE، وواي فاي 6، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأكثر من 50 نوعًا من التمارين الرياضية.

يبلغ سعر إصدار Google Pixel Watch 4 مقاس 41 مم المزود بشبكة واي فاي فقط 39,900 روبية هندية. أما إصدار Pixel Watch 4 مقاس 45 مم، فيتوفر بسعر 43,900 روبية هندية.

أما الإصدار مقاس 45 مم، فيأتي بعلبة من الألومنيوم الساتان بحجر القمر وسوار من حجر القمر، وعلبة من الألومنيوم الفضي المصقول بسوار من البورسلين، وعلبة من الألومنيوم الأسود غير اللامع بسوار من حجر السج.