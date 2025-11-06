قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
​مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع على طريق الطور - شرم الشيخ القديم | صور
جريمة تضرب حلوان .. ننشر صور صاحب مكرونة أبو رجيلة ضحية حلمي
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر
انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25
درجات حافز التفوق الرياضي .. معلومات رسمية تكشف تفاصيل منحها للطلاب
الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة
رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة
فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
20 مليون دولار للكيلوجرام.. الوقود الأغلى في الكون | أي المجالات يستخدم الذهب الأزرق؟
ملك تايلاند يقوم بزيارة دولية إلى الصين هذا الشهر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواصفات وسعر ساعة Pixel Watch 4 من جوجل 2025| كل ما تريد معرفته

لمياء الياسين

بعد إطلاقها عالميًا، تُطلق جوجل أحدث ساعاتها الذكية المتميزة في الهند. 

ووصلت ساعة Pixel Watch 4 أخيرًا إلى السوق الهندية، مزوّدةً بأحدث التقنيات، وعمر بطارية أطول، وأداءً أسرع، وغيرها الكثير. إليكم جميع التفاصيل.

مواصفات ساعة  Google Pixel Watch 4
 

كما هو الحال مع سابقاتها، تحتفظ  ساعة Pixel Watch 4 بشاشة دائرية. تُسمى هذه الشاشة المقببة شاشة Actua 360، وتتميز بسطوع ذروة يبلغ 3000 شمعة/متر مربع، وحواف أنحف، ودعم ميزة التشغيل الدائم. 

تأتي الساعة بهيكل من الألومنيوم مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، ومقاوم للماء حتى عمق 5 أمتار. أما من الداخل، فهي مزودة بمعالج Snapdragon W5 من الجيل الثاني، وتعمل بنظام Wear OS 6.0. 

كما يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 2 جيجابايت وسعة تخزين 32 جيجابايت.

مواصفات ساعة  Google Pixel Watch 4
 


ميزات ساعة جوجل بيكسل 4
 

تتوفر ساعة جوجل بيكسل واتش 4 بحجمين: 41 مم و45 مم. يحتوي الطراز الأول على بطارية بسعة 325 مللي أمبير/ساعة تكفي لمدة 30 ساعة، بينما يحتوي الطراز 45 مم على بطارية بسعة 455 مللي أمبير/ساعة تكفي لمدة 40 ساعة. مع تفعيل ميزة توفير البطارية، يدوم عمر البطارية حتى يومين في الطراز الأصغر، بينما يدوم الطراز الأكبر ثلاثة أيام. 

تدعم الساعة الذكية الشحن السريع، حيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في 15 دقيقة فقط.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى مستشعرات صحية متنوعة لتتبع معدل ضربات القلب، ورسم خرائط الأكسجين في الدم، وغيرها، وتكامل Gemini AI مع ميزة Raise to Talk، وبلوتوث 5.3 LTE، وواي فاي 6، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأكثر من 50 نوعًا من التمارين الرياضية. 

يبلغ سعر إصدار Google Pixel Watch 4 مقاس 41 مم المزود بشبكة واي فاي فقط 39,900 روبية هندية. أما إصدار Pixel Watch 4 مقاس 45 مم، فيتوفر بسعر 43,900 روبية هندية.

أما الإصدار مقاس 45 مم، فيأتي بعلبة من الألومنيوم الساتان بحجر القمر وسوار من حجر القمر، وعلبة من الألومنيوم الفضي المصقول بسوار من البورسلين، وعلبة من الألومنيوم الأسود غير اللامع بسوار من حجر السج.

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

