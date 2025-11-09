قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل نهائي السوبر المصري.. نبأ صادم من شوبير لجماهير الأهلي والزمالك
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك
زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز البحر قبالة سواحل اليابان
تكنولوجيا وسيارات

بخصم كبير يمكن شراء أحدث هواتف جوجل Pixel 10.. إليك التفاصيل

لمياء الياسين

أطلقت شركة جوجل للتو تخفيضات مبكرة ضخمة على جميع هواتف Pixel 10 الحديثة. استمتع بخصم يصل إلى 25% على جميع هواتف Pixel 10
يتوفر الطراز الأعلى، Pixel 10 Pro، الآن بسعر 749 دولارًا أمريكيًا، بينما انخفض سعر الطراز الأساسي، Pixel 10، إلى 599 دولارًا أمريكيًا. كما أدرجت جوجل هاتفها القابل للطي ضمن التخفيضات هاتف Pixel 10 Pro Fold (256 جيجابايت) بسعر مخفّض إلى 1499 دولارًا أمريكيًا.

هواتف Pixel 10 


يعد هذا عرضٌ مميزٌ وأقل سعرٍ مُطلقٍ مُتاحٍ حاليًا لهذه الهواتف. وتعد هذه العروض متاحةٌ الآن على العديد من المنصاتٍ الرئيسية ويُمكنك اختيار المتجر الذي يُناسب تفضيلاتك وتوافرها محليًا.

ميزات Google Pixel 10
 

يعد هاتف Google Pixel 10 هو هاتف للاستخدام اليومي، ويعمل بأحدث معالجات Google Tensor G5. يتميز بذكاء Gemini AI المدمج، مما يتيح تفاعلات أذكى وأسرع بين التطبيقات. يأتي الهاتف مزود بمرونة في تغيير شركات الاتصالات والباقات، وهو متوافق مع Google Fi وVerizon وT-Mobile وAT&T وغيرها من الشبكات الرئيسية. 

يأتي هاتف Pixel 10 مزودًا بنظام كاميرا خلفية ثلاثية يتضمن كاميرا عريضة بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 10.8 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x، ويوفر تقريبًا فائق الدقة يصل إلى 20x. كما يساعد Camera Coach المستخدمين على التقاط أفضل صورهم. مصنوع من زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 المقاوم للخدش، ومُصنف IP68 للحماية من الماء والغبار. كما يتميز Pixel 10 بشاشة Actua مع سطوع أقصى يبلغ 3000 شمعة/م2 لرؤية فائقة حتى في ضوء الشمس.

أما عن السعر فيتوفر جوجل بيكسل ١٠ بسعر ٥٩٩ دولارًا أمريكيًا 

تخفيضات مبكرة هواتف Pixel 10 هاتف Google Pixel 10 كاميرا خلفية هاتف Pixel 10 Pro Fold

