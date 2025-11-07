قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نعش سعاد حسني | سميرة أحمد تتصدر تريند موشر البحث جوجل .. لهذا السبب
تصويت المصريين بالخارج.. تقرير يرصد ما حدث باليوم الأول من انتخابات النواب
ترامب: بيلوسي العجوز المكسورة تستقيل وسعيدٌ بزوال هذه الكارثة
لمدة 3 أيام..غلق كلي بشارع 26 يوليو الاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
مصطفى كامل يطمئن جمهور الكينج محمد منير: حالته مستقرة وبصحة جيدة
السنيورة: حزب الله لم يتعلم من تجربة 2006 وكرر الخطأ بعد أحداث 7 أكتوبر
فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي فوراً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى| صور
المهن الرياضية تعلن تفاصيل مشروع الكود المهني للتوصيف والتوظيف
تكنولوجيا وسيارات

جوجل تعلن عن أكبر استثمار في ألمانيا لتعزيز بنية الذكاء الاصطناعي

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أعلنت شركة جوجل عن خطتها لإطلاق أكبر استثمار في تاريخها داخل ألمانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي سيعقد بحضور وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل﻿ في الحادي عشر من نوفمبر 2025. 

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية جوجل لتوسيع بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز موقعها في السوق الأوروبية الحيوية.

تفاصيل الاستثمار ومحتوياته

تتضمن الخطة الاستثمارية إقامة بنية تحتية جديدة لمراكز البيانات﻿ متطورة، وذلك بهدف دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بشكل أفضل. 

وتشمل المشاريع أيضًا تطوير حلول مبتكرة في مجال الطاقة المتجددة﻿ مع التركيز على استغلال الحرارة المهدرة﻿ الناتجة من عمليات معالجة البيانات، حيث سيتم إعادة توظيف هذه الحرارة لتوفير أنظمة تدفئة محلية والحد من الانبعاثات الكربونية.

التوسع في المدن الألمانية الكبرى

تعتزم جوجل توسيع وجودها الرقمي في مدن رئيسية مثل ميونيخ﻿ وفرانكفورت﻿ وبرلين﻿، والتي تعد مراكز مهمة من الناحية التكنولوجية والمالية. 

سيسهم هذا التوسع في تعزيز خدمات الحوسبة السحابية﻿ و الأمن السيبراني﻿ وحلول الذكاء الاصطناعي﻿، مع دعم التزام ألمانيا بـ السيادة الرقمية﻿ وتقليل الاعتماد على بنية تحتية أجنبية.

تأثير الاستثمار على السوق الأوروبية والتكنولوجيا

يتوقع أن يساهم استثمار جوجل الضخم في دفع عجلة التطور الرقمي لألمانيا وأوروبا، ويتناسب مع توجهات الحكومات ومزودي الخدمات السحابية الرئيسيين مثل AWS وMicrosoft Azure، الذين يعملون على بناء سحابة سيادية أوروبية﻿ متقدمة تلبي معايير حماية البيانات الصارمة والمتطلبات المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة جوجل قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن استثمار ضخم بقيمة 15 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما يعكس التزام الشركة المستمر بتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي.

يربط هذا الاستثمار الهام بين التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة البيئية والاستراتيجية الاقتصادية الأوروبية، ويؤكد رؤية جوجل لمستقبل قوي وعصري يعتمد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بمقاييس عالمية.

