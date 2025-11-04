قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

آبل تعول على ذكاء جوجل "Gemini" لإطلاق تحديث Siri الثوري

Gemini
Gemini
احمد الشريف

أشارت تقارير تقنية حديثة – استنادًا إلى نشرة "Power On" من بلومبرغ إلى أن آبل قررت إرجاء إطلاق التحديث المنتظر لمساعدها الصوتي Siri إلى حين اكتمال شراكتها مع جوجل، حيث اختارت آبل الاعتماد بشكل كامل على نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم Gemini لتوفير تجربة جديدة كليًا للمستخدمين.

سيري الجديدة ستكون قابلة للبحث الذكي عبر الويب بقدرات Gemini

من أبرز ما سيقدمه التحديث القادم هو دمج ميزة البحث الفوري عبر الإنترنت بفضل قوة Gemini، الأمر الذي يمنح Siri إمكانيات تحليل وفلترة معلومات أسرع، مع جودة إجابات تقترب من مستوى نماذج المحادثة الضخمة مثل ChatGPT.

 سيسمح التحديث للمساعد الصوتي باقتراح توصيات متقدمة، وإعطاء إجابات سياقية دقيقة لمختلف أسئلة المستخدم.

لماذا فضلت آبل البحث عن دعم جوجل وليس تطوير نظامها؟

تكشف مصادر الصناعة أن آبل وجدت في Gemini من جوجل قدرات تقنية فريدة تتفوق على نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة، وخاصة في مهام البحث وتصنيف النتائج واستيعاب سياقات المحادثة المعقدة.

 يعكس هذا التحالف رغبة آبل في الحفاظ على موقعها في سوق المساعدات الافتراضية، بدلاً من انتظار سنوات لتطوير حلول تتفوق على المنافسين.

مخاوف وتوقعات المستخدمين من شراكة آبل وجوجل

يثير التعاون غير المسبوق بين العملاقين أسئلة واسعة حول خصوصية المستخدم وتحكم آبل في بيانات عملائها، إذ تشدد الشركة دائمًا على أن البيانات ستظل مُشفرة ومحفوظة محليًا قدر الإمكان، مع استخدام Gemini فقط كوسيط ذكي لمعالجة الاستفسارات واسعة النطاق.

تأثير الشراكة على الذكاء الاصطناعي للمساعدات الصوتية

يتوقع الخبراء أن يمثل دمج Gemini في Siri نقطة تحول داخل سوق المساعدات الافتراضية، وقد يدفع باقي المنافسين نحو شراكات مماثلة أو تطوير أنظمة أكثر ذكاءً وتفاعلية.

 ومن المرجح أن تضيف آبل طبقات أمان إضافية وتعدل نظام التشغيل الجديد لضمان تجربة سريعة وسلسة وأكثر أمنًا.

Gemini Power On Siri

