أجهزة العرض السينمائي تتصدر.. دليل جوجل يكشف أكثر الهدايا بحثاً في 2025

أظهر تقرير جوجل السنوي Holiday 100 لهذا العام تغيرات لافتة في اهتمامات المتسوقين، حيث سجلت عمليات البحث عن أجهزة العرض السينمائي المنزلي ارتفاعاً قياسياً بنسبة 945% عن العام الماضي.

أجهزة العرض المنزلية أيضاً شهدت نمواً بنسبة 60%، ما يؤكد توجه المستهلكين نحو تعزيز تجربة السينما المنزلية والاجتماع العائلي.

إقبال غير مسبوق على أدوات الصحة والجمال واللياقة

احتلت الكمامات الضوئية للعلاج الأحمر وقمصان الأوزان أبرز قوائم البحث، إذ وصلت الكمامات إلى أعلى مستوى اهتمام في تاريخها، فيما باتت قمصان الأوزان من المفاجآت الكبرى في منتجات اللياقة البدنية لعام 2025 ضمن بحث المتسوقين

. وتوضح جوجل في بياناتها أن المستهلكين باتوا يفضلون المزج بين الإشباع الفوري والعناية الطويلة الأجل بالصحة والجمال.

موضة متجددة وتغيير في السلوكيات الشرائية

سجلت فساتين الخصر المنخفض عودة قوية لأسلوب العشرينيات، بينما تضاعف البحث عن الأطقم الحلقية المتراكبة وحقائب “كريسنت” التي وصفتها جوجل بأنها “بحث انفجاري” في لغة التسوق الرقمي.

بلغ الاهتمام بملحقات الحقائب أعلى مستوياته، ما يعكس قدرة إكسسوارات بسيطة على خلق طلب ضخم إذا ارتبطت بموجة ثقافية أو موسمية.

الأطفال والسفر على رأس الأولويات

وصلت الدراجات والسكوتر للأطفال إلى زيادة بحث بلغت 50%، وأدوات السفر كالصناديق المنظمة (packing cubes) سجلت أرقاماً غير مسبوقة، مع عودة التخطيط لعطلات ما بعد الجائحة.

البيانات تتجاوز التوقعات وتغيّر خطط البيع والتسويق

ترصد جوجل أكثر من مليار عملية بحث يومياً لتحديد المنتجات الرائجة بالفعل، مما يمنح المتاجر علامة واضحة لقرارات التخزين والتسويق.

أظهر التقرير أن السوق الأميركي أكثر اتجاهًا للعناية الذاتية والترفيه المنزلي مقارنةً بالسنوات السابقة.