جوجل تطلق تحديثين لهواتف Pixel هذا الأسبوع .. ميزات جديدة وتحسينات في الأداء

قامت جوجل هذا الأسبوع بإصدار ثاني تحديث شهري لهواتف Pixel من الجيل 7 حتى الأحدث، بالإضافة إلى إطلاق نسخة تجريبية جديدة من نظام Android 16 QPR2 Beta.

جاء هذا التحديث الثاني ليحسّن أداء الأجهزة رغم عدم الإعلان الرسمي عنه من قبل جوجل، حيث نشر حساب Verizon تفاصيله بوضوح قائلاً إنه يوفر تحسينات للأداء دون ذكر تفاصيل دقيقة حول المزايا الجديدة أو إصلاحات الأعطال.

الاستثناءات: هواتف Pixel 6 خارج دائرة التحديثات

جدير بالذكر أن هواتف Pixel 6 وPixel 6 Pro لم تحصل على التحديث الشهري الأخير برغم أنها مؤهلة له والسبب يعود، كما يبدو، إلى اختلاف وحدة المعالجة (Tensor) المستخدمة بها مقارنة بالأجيال التالية. الكثير من مستخدمي هذه الأجهزة كانوا ينتظرون تحسينات في الأداء وإصلاح عيوب شهيرة مثل مستشعر البصمة والمودم.

تحديث تجريبي جديد: نسخة Beta تشمل الجميع

في الوقت ذاته، أصدر فريق جوجل تحديث Android 16 QPR2 Beta 3.2 الذي يشمل سلسلة Pixel 6، حيث يمكن للمشتركين في برنامج النسخ التجريبية تثبيت هذا الإصدار الجديد والاستفادة من تحسينات في استقرار النظام. يوصى بتثبيته عبر الدخول إلى إعدادات الجهاز ثم النظام ثم تحديث التطبيقات.

توجه جوجل: موازنة بين الاستقرار والتجديد

تأتي هذه التحديثات في توقيت لافت حيث أنها تسبق التحديث الشهري المرتقب لشهر نوفمبر بأيام قليلة، وتكشف عن حرص جوجل على توفير تجربة مثالية من حيث الأمن والثبات دون تأخير طويل بين النسخ المستقرة والتجريبية.

الخلاصة: مستخدمو Pixel في انتظار المزيد

رغم التحسن الملحوظ في أداء أجهزة Pixel الحديثة، إلا أن مالكي Pixel 6 يترقبون بتفاؤل وصول تحديثات تضيف لهم الميزات الجديدة وتصلح العيوب القديمة، بينما تؤكد جوجل استمرارها في برنامج دعم الأجهزة بشكل متواصل، مع منح مستخدمي النسخ التجريبية فرصة العودة للنسخة المستقرة دون مسح البيانات، بمجرد صدور تحديث ديسمبر القادم لنظام Android 16.