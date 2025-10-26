ظهور علامة الاستفهام المميتة على شاشة Pixel 10 Pro Fold: يجب التواصل مع جوجل فورا

حذر موقع Phone Arena من ظهور رمز علامة استفهام داخل أو قرب أيقونة البطارية على شريط الحالة في بعض هواتف Pixel 10 Pro Fold، حيث أبلغ مستخدمون على Reddit عن مواجهة هذا العطل الغامض الذي قد يكون مؤشراً على اقتراب تعطل الجهاز كلياً.​

تفاصيل العطل: علامة استفهام بدل نسبة البطارية

تظهر علامة الاستفهام أحياناً محل النسبة المئوية للبطارية، خصوصاً عند استخدام الشحن اللاسلكي، لا سيما من شواحن طرف ثالث ليست معتمدة Qi2. في كثير من الحالات تختفي العلامة مع إعادة تشغيل الجهاز، ما يدفع بعض المستخدمين للاعتقاد أنها مشكلة برمجية في آلية عرض حالة البطارية داخل النظام.

مخاطر حقيقية: هل هو مجرد خلل برمجي أم مؤشر لعطل خطير؟

بعض التقارير ربطت ظهور العلامة بعطل مادي خطير، إذ أشار مالكو هواتف Pixel Fold سابقة إلى أن العلامة ظهرت قبل انتفاخ البطارية أو توقف الشاشة عن العمل وحدوث أعطال قد تؤدي إلى “موت الجهاز”.

يؤكد الموقع أن القلق الحقيقي يكمن في ارتباط المشكلة مع الشاحن اللاسلكي غير المعتمد والأعطال في قراءة حالة البطارية بدقة ما يجعل الجهاز يفضل عرض علامة الاستفهام بدلاً من رقم خاطئ.

استجابة سريعة من جوجل

وللمرة الأولى بادرت جوجل بسرعة إلى إرسال أجهزة بديلة للمستخدمين المتضررين فور تلقيها إشعار المشكلة، وفق ما ورد في شكاوى بعض المستخدمين على منصات التواصل، مما يعكس جدية الشركة وأهمية المشكلة بالنسبة لأمان الأجهزة وسلامة المستخدمين.

خطورة التأجيل: كيف يجب التصرف؟

يوصي التقرير المستخدمين بضرورة التواصل الفوري مع دعم جوجل عند ملاحظة علامة الاستفهام على شاشة البطارية، كي يتم استبدال الهاتف سريعاً، متفادين أية أعطال مستقبلية أخطر مثل انتفاخ البطارية أو فقدان الاستجابة الكاملة للهاتف.

في استطلاع رأي أجرته Phone Arena، أجاب 73% من المشاركين أنهم لن يشتروا الهاتف بسبب هذا الخلل، بينما قال 27% إن ذلك لن يمنعهم من امتلاك الجهاز “الحلم”.

علامة استفهام صغيرة… إشارة على مشكلة كبيرة

وجود علامة استفهام على بطارية Pixel 10 Pro Fold لا يجب اعتباره أمراً عارضاً أو بسيطاً؛ بل هو تحذير لضرورة التواصل السريع مع جوجل لحماية الجهاز وأمان المستخدم.