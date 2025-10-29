مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. جوجل تكشف عن سلسلة هواتف Pixel 10

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Pixel 10 من Google والمرجح إطلاقه في عام 2026.

كشف تسريب جديد عن تصميم هاتف Pixel 10a والذي يأتي بكاميرا خلفية مسطحة، دون أي نتوءات ملحوظة ويتميز بحواف مشطوفة، مع وجود زري التشغيل والتحكم بالصوت على اليمين

أما عن أبعاد الهاتف فتبلغ حوالي 153.9 × 72.9 × 9 مم، وسيأتي بشاشة أصغر قليلاً بقياس 6.2 بوصة، مقارنةً بشاشة 6.3 بوصة في هاتف Pixel 9a.

من حيث المواصفات، من المتوقع أن يستخدم هاتف Pixel 10a نفس شريحة Tensor G4 المستخدمة في سلسة الهواتف السابقة يُعد هذا الأمر مُخيبًا للآمال بعض الشيء، نظرًا لتأخر شرائح Tensor من جوجل بشكل عام عن عروض كوالكوم وميديا ​​تيك الرائدة.

هواتف سلسلة Pixel 10

في الوقت نفسه، تعمل هواتف أخرى من سلسلة Pixel 10 بالفعل بمعالج Tensor G5 الأحدث. تاريخيًا، استخدمت شركة جوجل شريحةً متطابقةً تقريبًا في هواتف سلسلة A، لذا من المثير أن الشركة لن تُضيف هذه التحسينات إلى هاتف Pixel 10a.

من ناحية أخرى من المتوقع أن يدعم هاتف Pixel 10a ملحقات PixelSnap المغناطيسية. كما يُسهّل PixelSnap استخدام الملحقات المتوافقة مع MagSafe على ظهر الهاتف.