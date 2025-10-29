قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوجل تتعاون مع NextEra Energy لإعادة تشغيل محطة نووية في ولاية آيوا

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أعلنت شركتا جوجل وNextEra Energy عن اتفاق جديد لإعادة تشغيل محطة الطاقة النووية “Duane Arnold” في ولاية آيوا الأميركية، والتي توقفت عن العمل قبل خمس سنوات. 

يأتي هذا التعاون في ظل الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على الطاقة الكهربائية النظيفة والموثوقة، ويعد مؤشراً واضحاً على عودة الاهتمام الأميركي بالطاقة النووية كخيار استراتيجي لمستقبل التكنولوجيا.

تفاصيل الاتفاق وأهدافه التقنية

يهدف الاتفاق إلى إعادة افتتاح المحطة بحلول مطلع عام 2029، حيث ستلتزم جوجل بشراء الكهرباء المنتجة لمدة 25 عاماً، بما يدعم خططها لتشغيل مراكز البيانات والعمليات السحابية بطاقة مستدامة وصديقة للبيئة. تبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 615 ميجاوات وهي المحطة النووية الوحيدة في ولاية آيوا.

تشير التقارير أن جوجل ليست الوحيدة في هذا المسار؛ إذ عقدت شركات كبرى مثل مايكروسوفت وأمازون صفقات لشراء طاقة نووية أو تطوير تقنيات مفاعلات نووية متطورة لتأمين احتياجاتها المستقبلية من الكهرباء.

 كما تنوي جوجل وNextEra Energy البحث في تقنيات نووية جديدة لتعزيز الاستدامة والأمان.

انعكاسات اقتصادية وبيئية للمشروع

من المتوقع أن تخلق هذه الخطوة مئات الوظائف في ولاية آيوا وتدعم استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم حيادية الكربون لأعمال جوجل السحابية في الولايات المتحدة على المدى الطويل.

يمثل الاتفاق نموذجاً للاستثمارات طويلة الأجل في الطاقة النووية من قبل شركات التكنولوجيا، ما يسهم في بناء قطاع تكنولوجي أكثر استدامة وتوفير حلول للقفزات المتزايدة في استهلاك الطاقة التي يطلبها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

جوجل NextEra Energy Duane Arnold

