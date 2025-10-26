قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفضل بدائل خرائط جوجل وآبل.. تطبيقات ستغير طريقة تنقلك إلى الأبد

خرائط جوجل
خرائط جوجل
شيماء عبد المنعم

في وقت يتجه فيه معظم الناس إلى تطبيقات الملاحة الافتراضية مثل خرائط جوجل أو خرائط آبل، إلا أن هناك العديد من البدائل الممتازة التي يمكن أن تقدم تجربة أفضل في التنقل، سنعرض لك في هذا المقال بعضا من أفضل البدائل التي تقدم ميزات فريدة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتوجيهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

أفضل بدائل خرائط جوجل وآبل

 

1. تطبيق Waze:

لا يمكننا التحدث عن بدائل لخرائط جوجل دون ذكر Waze، على الرغم من أن Waze مملوكة من قبل جوجل، إلا أنها تتمتع بأسلوب مميز في الملاحة. 

تعتمد خدمة Waze على البيانات الجماعية للمستخدمين، مما يجعلها أكثر سرعة في تحديث الطرق والاختصارات، على سبيل المثال، إذا كان بإمكانها توفير بضع ثوان من وقت الوصول بتوجيهك إلى طريق متعرج أو غير تقليدي، ستفعل ذلك بالتأكيد، ومع ذلك، يعتمد التطبيق على المستخدمين لتقديم المعلومات، مما يعني أن دقته قد تختلف بناء على التحديثات التي يتم تقديمها من قبل الآخرين.

Waze

2. تطبيق TomTom:

كان TomTom في الماضي يعد ملكا للملاحة عبر أجهزة GPS قبل أن تظهر الهواتف الذكية، لكن TomTom كان سريعا في التكيف مع الزمن وأطلق تطبيقا خاصا به في وقت مبكر، يعرف هذا التطبيق بتحديث خرائطه بانتظام ويقدم بيانات حركة المرور الحية التي تعدل المسار تلقائيا لتجنب الازدحام. 

كما يتضمن التطبيق ميزات مثل التنبيهات حول الكاميرات المرورية، والإبلاغ عن المخاطر، وتوجيهات للطرق السريعة والمفترقات. ما يميز TomTom أنه يقدم أيضا مسارا مخصصا للسيارات الكهربائية، بحيث يساعدك على الوصول إلى محطات الشحن دون القلق من نفاد البطارية. والأهم من ذلك، أن التطبيق مجاني تماما ولا يحتوي على إعلانات مزعجة.

TomTom

3. تطبيق HERE WeGo:

إذا كنت قد استخدمت أجهزة GPS مستقلة أو هواتف ويندوز من قبل، فمن المحتمل أن تكون على دراية بتطبيق HERE WeGo، يعد هذا التطبيق منافسا قويا لخرائط جوجل وآبل، ويتميز بدعمه للملاحة أوفلاين لأكثر من 200 دولة. 

كما يقدم بيانات حركة المرور الحية ودعم وسائل النقل العامة، يوفر التطبيق أيضا واجهة أنظف وأقل ازدحاما بالمعلومات مقارنة ببعض التطبيقات الأخرى، أما بالنسبة للخصوصية، فإنه يحذف الطوابع الزمنية للرحلات بعد الانتهاء، وهو أمر نادر وجوده في تطبيقات أخرى، HERE WeGo مجاني ولكنه يحتوي على إعلانات مخصصة.

تطبيق HERE WeGo

5. تطبيق MapsMe:

إذا كنت تسافر إلى أماكن نائية أو كنت في مناطق ذات اتصال ضعيف بالإنترنت، فإن MapsMe هو الخيار المثالي، يعتمد هذا التطبيق على بيانات OpenStreetMap ويتيح لك استخدامه دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت. 

يأتي التطبيق مع خرائط عالية الجودة، ودلائل سياحية، ومعلومات محدثة من مجتمع OpenStreetMap، إذا كنت تبحث عن تجربة مريحة ودقيقة بدون الكثير من الإعلانات أو المعلومات المزدحمة، فإن MapsMe هو خيار رائع.

6. تطبيق Sygic:

يعد Sygic واحدا من أولى التطبيقات التي قدمت الملاحة عبر الهواتف الذكية، وله خبرة كبيرة في هذا المجال، يوفر التطبيق توجيها خطوة بخطوة، مع تحديثات حية للمرور والكاميرات السرية. 

أحد أبرز ميزات Sygic هو أنه يتيح لك تنزيل الخرائط لاستخدامها دون اتصال بالإنترنت، مع تحديث شهري لضمان الدقة، كما يتضمن ميزات إضافية مثل دعم العرض على شاشات الرأس، الواقع المعزز، كاميرا داش مدمجة، والتعرف على العلامات المرورية، كل هذه الميزات تجعله واحدا من الخيارات المميزة للمستخدمين الذين يطلبون تجربة ملاحية متكاملة.

Sygic
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

