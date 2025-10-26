قفزة جديدة في الحوسبة الكمّية.. هل بدأت جوجل عصر الحوسبة الفائقة حقًا؟

أعلنت جوجل عن قفزة تاريخية في عالم الحوسبة الكمّية مع تطويرها لشريحة كمومية جديدة أطلق عليها اسم "Willow"، حققت من خلالها أداءً يفوق الحواسيب الفائقة التقليدية بواقع 13,000 مرة، لتتحول الحوسبة الكمومية لأول مرة إلى إنجاز عملي يمكن لمجمل التقنية والصناعة أن تبني عليه مستقبلاً.​

تفاصيل الإنجاز العلمي الجديد

الشريحة "Willow" استطاعت تنفيذ عمليات حسابية معقدة في دقائق معدودة كانت ستتطلب من أقوى الحواسيب التقليدية آلاف السنين لتنفيذها، ونجحت في علاج واحدة من أصعب تحديات الحوسبة الكمومية هي تصحيح الأخطاء الكمومية في الوقت الفعلي.

تضم الشريحة 105 "كيوبت" كمومي، وكل منها قادر على تمثيل الصفر والواحد في آن واحد بفضل ظواهر التراكب الكمومي والتشابك ما يزيد قوة المعالجة أضعافًا مضاعفة مقارنة بالمنطق التقليدي.​

وقد أقر فريق جوجل المخصص للحوسبة الكمومية أن هذه القفزة لم تعد تجربة معملية، بل مثال تطبيقي يضع المشروع على أعتاب تطبيقات عملية في مجالات مثل اكتشاف الأدوية الجديدة، ذكاء اصطناعي فائق، وتحليل المواد المعقدة.

وفي مؤتمر إعلامي، أوضح مسؤولو جوجل أن خوارزمية الحوسبة الكمومية المطورة Quantum Echoes ستسرع تمثيل الجزيئات وكيمياء المواد بشكل لم يكن ممكناً في السابق، وستوفر بيانات خارقة تستخدمها أنظمة الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.​

انعكاسات الإنجاز وردود الفعل الدولية

لاقى الإعلان اهتماماً هائلاً من أوساط شركات التقنية الكبرى والحكومات، حيث أشار إيلون ماسك إلى أن الحوسبة الكمومية دخلت الآن فعلاً حقبة التطبيق العملي وليس فقط نظريات أو تجارب مختبرية.

وأكد متخصصون أن مثل هذا الإنجاز سيغير قواعد البحث العلمي وأداء الحواسيب، خصوصاً مع توقع زيادة عدد "الكيوبت" وتوسيع نطاق التصحيح الذاتي للأخطاء.​

وقد نال كبير علماء جوجل، ميشيل ديفوريت، جائزة نوبل في الفيزياء 2025 بالاشتراك مع مدير فريق التطوير جون مارتينيس، اعترافًا بهذا الحدث الفاصل في تاريخ التقنية الكمومية.​

هل بدأ عصر الحوسبة الفائقة حقًا؟

بحسب التقارير العلمية، فإن هذا الإنجاز يضع عالم التقنية بالفعل على أعتاب عصر الحوسبة الفائقة الكمومية، مع احتمالات للانتقال تدريجيًا من الحوسبة التقليدية إلى حلول كمومية في قطاعات الطب، الطاقة، الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة.

تتسابق شركات مثل مايكروسوفت، أمازون، وIBM مع جوجل في هذا المضمار، بينما تستثمر الحكومات العالمية مليارات الدولارات في أبحاث الكم لضمان التفوق العلمي والصناعي.​

أثبتت جوجل أن الحوسبة الكمومية تجاوزت التجارب النظرية، وباتت قوة ثورية ستعيد رسم ملامح التكنولوجيا والصناعة مستقبلاً. وتبقى التحديات قائمة أمام تعميم هذه التقنية، لكن العصر الجديد بدأ بالفعل، مع إمكانيات غير مسبوقة في الحساب والتحليل والبحث العلمي الفائق