جوجل تختبر ميزة جديدة لحفظ طاقة البطارية في شاشة Always-on لهواتف بيكسل

تواصل جوجل جهودها لتقديم تجربة مستخدم متطورة في هواتف Pixel عبر اختبار ميزة برمجية جديدة تركز على تحسين استهلاك بطارية الشاشة الدائمة "Always-on Display".

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وإطالة العمر الافتراضي للبطارية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الشاشات الذكية في الحياة اليومية.

كيف تعمل ميزة توفير الطاقة الجديدة؟

تعتمد الميزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف التلقائي على سياق استخدام الهاتف، حيث يتم تعديل مستوى الإضاءة في شاشة Always-on تلقائيًا بحسب الوقت والمكان ونسبة استخدام الجهاز الفعلي.

تُمكّن هذه الخاصية الهاتف من تقليل الإضاءة أو إيقاف عرض بعض التفاصيل غير الضرورية عندما يكتشف النظام أن الهاتف غير مستخدم بشكل مكثف أو مع وجود ظروف إضاءة جيدة.

فوائد مباشرة على تجربة المستخدم

بحسب التقارير التجريبية، لاحظ مستخدمو هواتف Pixel انخفاضًا ملموسًا في استهلاك البطارية أثناء التفعيل الطويل لميزة Always-on Display مقارنةً بالإصدارات السابقة.

وأصبح بالإمكان ترك الهاتف على الوضع الدائم مع تقليل القلق بشأن نفاد البطارية في نهاية اليوم.

كما زودت جوجل النظام بإمكانيات تخصيص جديدة تتيح للمستخدم ضبط سطوع الشاشة ونمط التنبيهات وفق احتياجاته الشخصية.

التأثير على قطاع الهواتف الذكية والتنافسية مع الشركات الأخرى

تشير التحليلات إلى أن هذه الخطوة تمنح هواتف جوجل Pixel ميزة تنافسية أمام أجهزة سامسونج وآبل التي تشهد تطورات مستمرة في تقنيات شاشاتها وطرق إدارة الطاقة.

ويُتوقع أن تعزز جوجل مكانة هواتفها لدى مستخدميها الحاليين وتستقطب شرائح جديدة ممن يبحثون عن هواتف تدوم أطول وتتسم بالكفاءة في استهلاك الطاقة.

توقعات مستقبلية

يتوقع مختصون أن تطلق جوجل الميزة الجديدة رسميًا قريبًا ضمن تحديثات برمجية قادمة، مع إمكانية تعميمها على طرازات أقدم من الهواتف.

ومن المرجح أن تحذو الشركات المنافسة حذو جوجل في تطوير ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة لإدارة طاقة الشاشات، مما يرفع مستوى التنافس في سوق الهواتف المحمولة على المدى القريب.