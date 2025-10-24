قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك
المتحف المصري الكبير| هدية مصر للعالم .. استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟
الفيلم المصري المستعمرة يحصد جائزة نجمة الجونة البرونزية
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت
تحويل سيارتك إلي غاز بدون جنيه مقدم .. البترول توضح الخطوات وطريقة التقديم
بتشتغل بالضوء.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين
فيريرا يرفض طلبا مهما للاعبي الزمالك بعد الفوز على ديكيداها
لو انتي قدامي دلوقتي كنت ضربتك علقة محترمة .. رد حسام موافي على سائلة
إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو
جوجل تختبر ميزة جديدة لحفظ طاقة البطارية في شاشة Always-on لهواتف بيكسل

احمد الشريف

تواصل جوجل جهودها لتقديم تجربة مستخدم متطورة في هواتف Pixel عبر اختبار ميزة برمجية جديدة تركز على تحسين استهلاك بطارية الشاشة الدائمة "Always-on Display". 

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وإطالة العمر الافتراضي للبطارية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الشاشات الذكية في الحياة اليومية.

كيف تعمل ميزة توفير الطاقة الجديدة؟

تعتمد الميزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف التلقائي على سياق استخدام الهاتف، حيث يتم تعديل مستوى الإضاءة في شاشة Always-on تلقائيًا بحسب الوقت والمكان ونسبة استخدام الجهاز الفعلي. 

تُمكّن هذه الخاصية الهاتف من تقليل الإضاءة أو إيقاف عرض بعض التفاصيل غير الضرورية عندما يكتشف النظام أن الهاتف غير مستخدم بشكل مكثف أو مع وجود ظروف إضاءة جيدة.

فوائد مباشرة على تجربة المستخدم

بحسب التقارير التجريبية، لاحظ مستخدمو هواتف Pixel انخفاضًا ملموسًا في استهلاك البطارية أثناء التفعيل الطويل لميزة Always-on Display مقارنةً بالإصدارات السابقة. 

وأصبح بالإمكان ترك الهاتف على الوضع الدائم مع تقليل القلق بشأن نفاد البطارية في نهاية اليوم. 

كما زودت جوجل النظام بإمكانيات تخصيص جديدة تتيح للمستخدم ضبط سطوع الشاشة ونمط التنبيهات وفق احتياجاته الشخصية.

التأثير على قطاع الهواتف الذكية والتنافسية مع الشركات الأخرى

تشير التحليلات إلى أن هذه الخطوة تمنح هواتف جوجل Pixel ميزة تنافسية أمام أجهزة سامسونج وآبل التي تشهد تطورات مستمرة في تقنيات شاشاتها وطرق إدارة الطاقة. 

ويُتوقع أن تعزز جوجل مكانة هواتفها لدى مستخدميها الحاليين وتستقطب شرائح جديدة ممن يبحثون عن هواتف تدوم أطول وتتسم بالكفاءة في استهلاك الطاقة.

توقعات مستقبلية

يتوقع مختصون أن تطلق جوجل الميزة الجديدة رسميًا قريبًا ضمن تحديثات برمجية قادمة، مع إمكانية تعميمها على طرازات أقدم من الهواتف. 

ومن المرجح أن تحذو الشركات المنافسة حذو جوجل في تطوير ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة لإدارة طاقة الشاشات، مما يرفع مستوى التنافس في سوق الهواتف المحمولة على المدى القريب.

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

السفارة الإسرائيلية في روما

مؤيدون للفلسطينيين يتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية في روما

الخطوط الجوية الأمريكية

اعتبارا من مارس .. الخطوط الجوية الأمريكية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل

جنوب لبنان

وسائل إعلام لبنانية: طائرة مسيرة ألقت قنبلة صوتية في وادٍ جنوب البلاد

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت.. مقرمش زي المطاعم

الشرقية أولى الجمهورية في مبادرة 100 يوم صحة

تريندات ألوان أظافر موضة شتاء 2026 .. مزيج من الجرأة والرقي

بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

