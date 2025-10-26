قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

في خطوة جريئة.. الهند تدخل سباق الخرائط الرقمية بمنافس جديد لـ"جوجل مابس"

شيماء عبد المنعم

سيطرت خدمة "جوجل مابس" على سوق التنقل الرقمي في الهند لسنوات، إلا أن القلق المتزايد بشأن الخصوصية دفع بعض المستخدمين للبحث عن بدائل.

ولكن في السنوات الأخيرة، ظهرت خدمة "مابلس" Mappls الهندية كبديل قوي لـ “جوجل مابس”، وعلى الرغم من أنها قد لا توفر نفس التفاصيل الدقيقة التي تقدمها خدمة جوجل، إلا أن "مابلس" تتمتع بعدد من الميزات الفريدة التي تجعلها تبرز في هذا المجال. 

جوجل مابس تتفوق في التنقل ومابلس تتمتع بميزات فريدة

تقدم كل من "جوجل مابس" و"مابلس" تحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي والإرشادات للوصول إلى الوجهات، ومع ذلك، يمكن أن تكون بيانات حركة المرور في "جوجل مابس" أفضل بفضل قاعدة مستخدميها الضخمة التي تصل إلى ملايين الأشخاص. 

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع "جوجل مابس" بقاعدة بيانات واسعة من المحلات التجارية والشركات، وهي المنطقة التي لا تزال "مابلس" تتأخر فيها.

ولكن "مابلس" تبرز في بعض الجوانب الأخرى، مثل القدرة على حساب التكلفة التقديرية للرحلة استنادا إلى استهلاك الوقود بأنواعه المختلفة، بما في ذلك البنزين، والديزل، والغاز الطبيعي المضغوط CNG، وحتى السيارات الكهربائية.

ميزة "الرموز" في مابلس

أحد التحديات الكبرى في الهند، بجانب حركة المرور، هو نظام العناوين، بينما يسهل تحديد المباني مثل المكاتب الحكومية، والشركات، والشقق السكنية، إلا أن العديد من الأماكن لا تمتلك عنوانا رسميا.

ومع تنوع اللغات واللهجات في البلاد، قد يواجه البعض صعوبة في تحديد العناوين بدقة، تحاول "جوجل مابس" حل هذه المشكلة من خلال دعم اللغات المحلية، لكن أحيانا قد لا تتمكن من العثور على العنوان بشكل دقيق.

تأتي ميزة "الرموز" التي أضافتها "مابلس"، حيث تتيح للمستخدمين تحويل أي عنوان إلى رمز سهل التذكر، دقيق حتى عتبة الباب، قد لا تبدو هذه الميزة مهمة للوهلة الأولى، لكنها قد تكون أكثر فاعلية من العناوين أحيانا غير الدقيقة التي توفرها "جوجل مابس".

تبسيط التنقل عبر الطرق المعقدة

إذا كانت "جوجل مابس" تتفوق في تتبع حركة المرور في الوقت الفعلي، فإنها تترك السائقين في حيرة حول ما إذا كانوا يجب أن يسلكوا الجسر العلوي أم الطريق السفلي، هنا تأتي "مابلس" لتوفر لمستخدميها تجربة أفضل، حيث تعرض التطبيق عرضا ثلاثي الأبعاد للجسور المعقدة، والطرق الرئيسية، بل ويحدد نقاط الدخول والخروج، مما يجعل من السهل على السائقين تجنب المداخل والمخارج الخاطئة.

وتتفوق "مابلس" أيضا في تنبيه السائقين حول المعوقات على الطرق، بينما تعرض "جوجل مابس" و"مابلس" الحوادث وإغلاقات الطرق، فإن "مابلس" تقدم بيانات حول العوائق الأخرى مثل المطبات، والحفر، وكاميرات السرعة، وهي مشكلات شائعة على الطرق الهندية.

مابلس تطبيق هندي يركز على احتياجات التنقل المحلية

يتميز تطبيق "مابلس" بتصميمه الهندي، حيث يركز على التحديات الفريدة للتنقل في الهند، يأتي التطبيق مزودا بنظام "الرموز" الذي يعتمد على أكواد مكونة من ستة أحرف، مما يوفر دقة أكبر في تحديد المواقع. 

كما يقدم التطبيق عرضا ثلاثي الأبعاد للجسور المعقدة، مما يساعد السائقين على تجنب المداخل الخاطئة، بالإضافة إلى ذلك، ينبه "مابلس" المستخدمين بشأن المطبات والحفر وكاميرات السرعة، وهو ما يضعه في مكانة تنافسية مميزة.

جوجل مابس Mappls الخرائط الرقمية

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

