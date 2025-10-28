قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تدرس 5 خيارات إذا رفضت حماس تسليم رفات باقي الرهائن
بيتهموني بتضييع الوقت.. عمرو أديب يكشف عن مشكلة يتعرض لها من 30 سنة
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر
حاضنة جامعة حلوان Biocluster تطلق الدورة الثالثة لاحتضان الشركات الناشئة
سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة.. سائق بتطبيق نقل شهير يواجه هذه العقوبة
تلقي الشكاوى والبلاغات.. مهام واختصاصات جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون
مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء
لأول مرة.. حازم إمام يكشف أسباب رحيله عن جهاز يانيك فيريرا بالزمالك
خالد الغندور يهاجم تسريب تقارير الحكام: منظومة غير أمينة
سوء تفاهم كاد يتحول إلى كارثة| هل أطلقت الشرطة الألمانية الرصاص على قوات جيشها؟.. فضيحة خلال مناورة عسكرية
زيلينسكي يهدد بتوسيع أوكرانيا لهجمات الطائرات المسيّرة على روسيا
تامر عبد الحميد: محمد السيد لم يقدم أي مردود يستحق هذه الضجة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ميزة جديدة تحذر مستخدمي هواتف Pixel من التطبيقات التي تتعقبهم.. جوجل تعزز خصوصية المستخدمين

Pixel
Pixel
احمد الشريف

تعمل جوجل على طرح ميزة أمنية جديدة لمستخدمي هواتف Pixel بهدف إخطارهم بشكل فوري عن التطبيقات التي تتتبع بياناتهم ومواقعهم الجغرافية دون علمهم، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز خصوصية المستخدمين ومكافحة جواسيس التطبيقات.​

كيف تعمل الميزة وما أهميتها؟

سيظهر الميزة الجديدة مدمجة في نظام أندرويد 16،  للمستخدم إشعارات واضحة بمجرد محاولة أي تطبيق الوصول للميكروفون، الكاميرا أو الموقع الجغرافي دون إذن صريح أو استخدام غير مفسَّر. وستبين الإشعارات اسم التطبيق ونوع البيانات التي يحاول الوصول إليها، ما يتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات سريعة بشأن منح أو سحب الأذونات.

ردود الفعل: ترحيب واسع وتحذيرات لمطوري التطبيقات

قوبلت الميزة الجديدة بترحيب واسع في المجتمع التقني كونها ترفع مستوى الشفافية وتعطي المستخدم سيطرة أكبر على بياناته الحساسة. 

ورأى خبراء الأمن الرقمي أن الإشعار الفوري سيقلّل من ظاهرة تتبع التطبيقات غير المرخص ويحجّم من قدرة بعض مطوري التطبيقات المشبوهة على جمع بيانات المستخدمين دون رقابة.

تجربة المستخدم: إعداد سهل وتحكم كامل

أوضحت جوجل أن تفعيل الميزة الجديدة سيتم تلقائيًا بعد التحديث القادم لنظام أندرويد على أجهزة Pixel، ويمكن للمستخدمين الوصول لإعدادات الأمان بسرعة لضبط شروط السماح لأي تطبيق أو منع الوصول نهائيًا. 

سيساعد ذلك المستخدمين غير المحترفين في التخلص من التطبيقات المريبة وضمان سلامة بياناتهم الشخصية.

يبشّر إدماج هذه التقنية بمزيد من الأمان لأجهزة Pixel من جوجل، حيث بات المستخدمون والمهتمون بالأمان الرقمي أمام أداة جديدة لكشف ومحاربة انتهاكات الخصوصية بسهولة وفعالية.

