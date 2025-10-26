قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي
غضب أحمر في ليفربول.. ماذا يحدث داخل فريق محمد صلاح؟
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي
«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر
غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية
الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار
محمود مسلم رئيسا لأول هيئة برلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ
بقلم أحمد فؤاد هنو: حيث يلتقي ملوك الماضي على عتبات المستقبل
جوجل تبتكر مولد ميمات ذكيا داخل تطبيق "Photos"

Google Photos
Google Photos
شيماء عبد المنعم

تواصل شركة جوجل، تطوير وتحسين تطبيق "Google Photos"، الذي يأتي مثبتا مسبقا على أغلب هواتف أندرويد، حيث يبدو أن التطبيق سيحصل قريبا على ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الميمات.

ووفقا لتقرير حديث من موقع Android Authority، تم العثور على خيار جديد في الإصدار 7.51.0 من تطبيق "صور جوجل" يحمل اسم "Me Meme"، ومن المحتمل أن يعاد تسميته إلى "Meme me" في المستقبل، كما يوحي الاسم، فإن الميزة الجديدة قد تتيح للمستخدمين تحويل صورهم أو صور أصدقائهم إلى ميمات.

يشير التقرير إلى أن ميزة "Me Meme" قد تحتوي على العديد من قوالب الميمات الجاهزة، والتي يمكن استخدامها لإنشاء ميمات مخصصة باستخدام صورة مرجعية.

وتنصح جوجل باستخدام صورة سيلفي واضحة لوجه الشخص لتفعيل هذه الميزة، ومن المتوقع أن تعتمد هذه الميزة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يعني أنه من الضروري أن تكون الصورة مخزنة مسبقا على "صور جوجل".

لكن الميزة لم تفعل بعد، ولا توجد معلومات دقيقة عن عدد القوالب المدعومة حتى الآن، باستثناء ميم "This is fine"، كما أن التفاصيل حول ما إذا كان يمكن للمستخدمين تحميل قوالبهم الخاصة أو إذا كانت ستقتصر على القوالب المحددة مسبقا لا تزال غير واضحة.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن جوجل تعمل على مولد ميمات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتطبيق لوحة المفاتيح "جي بورد" أيضا، لكن الميزة لم تكشف للجمهور بعد. 

وخلال الشهر الماضي، قدمت جوجل ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيق "Gemini"، والتي تتيح للمستخدمين تعديل الصور باستخدام اللغة الطبيعية، مما يقضي على الحاجة لاختيار الأدوات يدويا.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت مؤخرا عن إطلاق ميزة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية جدولة الاجتماعات لمستخدمي جيميل الذين يستخدمون تقويم جوجل.

وتأتي ميزة جوجل الجديدة تحت اسم "ساعدني في الجدولة" المدعومة من Gemini، التي توفر أوقات الاجتماعات المثالية بناء على التوفر في التقويم، ثم تعرض هذه الأوقات للشخص الذي تقوم بإرسال البريد الإلكتروني له لترتيب موعد اجتماع.

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. وفاة ابن عمة «أفشة» نجم الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يتفقد اخر الاستعدادات لافتتاح المتحف المصرى الكبير

إزالة التعديات بأسوان

إزالة 297 تعديا في أسوان ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27

صحة البحيرة

صحة البحيرة: الكشف على 562 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

