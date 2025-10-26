جوجل تبتكر مولد ميمات ذكيا داخل تطبيق "Photos"

تواصل شركة جوجل، تطوير وتحسين تطبيق "Google Photos"، الذي يأتي مثبتا مسبقا على أغلب هواتف أندرويد، حيث يبدو أن التطبيق سيحصل قريبا على ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الميمات.

ووفقا لتقرير حديث من موقع Android Authority، تم العثور على خيار جديد في الإصدار 7.51.0 من تطبيق "صور جوجل" يحمل اسم "Me Meme"، ومن المحتمل أن يعاد تسميته إلى "Meme me" في المستقبل، كما يوحي الاسم، فإن الميزة الجديدة قد تتيح للمستخدمين تحويل صورهم أو صور أصدقائهم إلى ميمات.

يشير التقرير إلى أن ميزة "Me Meme" قد تحتوي على العديد من قوالب الميمات الجاهزة، والتي يمكن استخدامها لإنشاء ميمات مخصصة باستخدام صورة مرجعية.

وتنصح جوجل باستخدام صورة سيلفي واضحة لوجه الشخص لتفعيل هذه الميزة، ومن المتوقع أن تعتمد هذه الميزة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يعني أنه من الضروري أن تكون الصورة مخزنة مسبقا على "صور جوجل".

لكن الميزة لم تفعل بعد، ولا توجد معلومات دقيقة عن عدد القوالب المدعومة حتى الآن، باستثناء ميم "This is fine"، كما أن التفاصيل حول ما إذا كان يمكن للمستخدمين تحميل قوالبهم الخاصة أو إذا كانت ستقتصر على القوالب المحددة مسبقا لا تزال غير واضحة.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن جوجل تعمل على مولد ميمات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتطبيق لوحة المفاتيح "جي بورد" أيضا، لكن الميزة لم تكشف للجمهور بعد.

وخلال الشهر الماضي، قدمت جوجل ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيق "Gemini"، والتي تتيح للمستخدمين تعديل الصور باستخدام اللغة الطبيعية، مما يقضي على الحاجة لاختيار الأدوات يدويا.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت مؤخرا عن إطلاق ميزة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية جدولة الاجتماعات لمستخدمي جيميل الذين يستخدمون تقويم جوجل.

وتأتي ميزة جوجل الجديدة تحت اسم "ساعدني في الجدولة" المدعومة من Gemini، التي توفر أوقات الاجتماعات المثالية بناء على التوفر في التقويم، ثم تعرض هذه الأوقات للشخص الذي تقوم بإرسال البريد الإلكتروني له لترتيب موعد اجتماع.