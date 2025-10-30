قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم جثماني اثنين من المحتجزين
الصحة: السكتة الدماغية من أبرز أسباب الوفاة عالميًا.. ونعزز برامج الوقاية والتشخيص المبكر
مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات
ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة
سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
Pomelli.. أداة جوجل الجديدة ستغير قواعد اللعبة في التسويق

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق أداة تسويقية جديدة تجريبية تسمى "بوميلي" Pomelli، التي تعد بتوليد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات تتناسب مع هوية العلامة التجارية، وذلك استنادا إلى موقع الشركة على الإنترنت. 

تم تطوير الأداة بالتعاون مع شركة "جوجل ديب مايند" Google DeepMind، وهي متاحة حاليا في النسخة التجريبية العامة في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

تعمل أداة "بوميلي" على تحليل موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية عند إدخال الرابط، وتستخلص منه ما يسمى بـ "الحمض النووي التجاري" Business DNA للعلامة. 

يمثل هذا الحمض النووي خصائص وهوية العلامة التجارية، وبالتالي فإن الصور الإعلانية والمحتوى المولد بعدها سيكون متسقا وفريدا بناء على هذه الهوية.

بعد تحديد الحمض النووي للعلامة التجارية، تقوم أداة "بوميلي" بتوليد أفكار إعلانية تتناسب مع تلك الهوية، إما بشكل تلقائي أو بناء على إرشادات يقدمها المستخدم. 

وتقوم الأداة بعد ذلك بإنشاء أصول مرئية يمكن استخدامها عبر قنوات متعددة مثل وسائل التواصل الاجتماعي، موقع الشركة الإلكتروني، والإعلانات. 

كما يمكن تعديل الأصول المولدة داخل الأداة نفسها، ومن ثم تنزيلها واستخدامها على الفور.

وستتوفر أداة "بوميلي" بشكل تجريبي باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، بينما لا يمكن الوصول إليها في بعض الدول، كما لاحظ أحد المستخدمين في اليابان حيث ظهرت له رسالة تفيد بعدم توفر الخدمة في بلاده.

جوجل تطرح ميزة "Me Meme"

يشار إلى أن جوجل، أضافت ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتطبيق “Google Photos” لإنشاء الميمات.

يحتوي الإصدار رقم 7.51.0 من تطبيق "صور جوجل" على خيار يسمي "Me Meme"، يتيح للمستخدمين تحويل صورهم أو صور أصدقائهم إلى ميمات.

ولكن الميزة لم تفعل بعد، ولا توجد معلومات دقيقة عن عدد القوالب المدعومة حتى الآن، باستثناء ميم "This is fine"، كما أن التفاصيل حول ما إذا كان يمكن للمستخدمين تحميل قوالبهم الخاصة أو إذا كانت ستقتصر على القوالب المحددة مسبقا لا تزال غير واضحة.

جوجل Pomelli أداة بوميلي

