جوجل تطلق تقنية "فايب كودينج" لتسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر منصة AI Studio

كشفت جوجل رسمياً عن ميزة جديدة باسم "فايب كودينج" ضمن منصة AI Studio، لتتيح للمطورين والمبتكرين بناء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر نماذج Gemini من خلال وصف الفكرة بلغتهم الطبيعية فقط، دون الحاجة لكتابة أكواد معقدة أو دمج واجهات برمجية متعددة.

سهولة في الإنشاء ودعم متعدد الوسائط

ميزة فايب كودينج تتيح توليد تطبيقات نصية أو مرئية أو حتى فيديو بسهولة، حيث يقوم النظام تلقائياً بربط النماذج والأدوات اللازمة بمجرد إدخال الوصف، ما يزيل الحواجز التقنية خصوصاً أمام المبتدئين.

بات بالإمكان عبر منصة AI Studio تصميم نموذج أولي لتطبيق ذكي خلال دقائق قليلة، دون خبرة برمجية متخصصة.

دعم الإبداع والإلهام عبر أدوات ذكية

قدمت جوجل زر "أنا محظوظ" (I’m Feeling Lucky) لتوليد أفكار تطبيقات مبتكرة لمن يبحث عن الإلهام التقني، كما أعادت الشركة تصميم معرض التطبيقات ليُصبح مكتبة بصرية غنية بمشاريع Gemini الذكية، تتيح للمستخدم استعراض النماذج الجاهزة ونسخها أو تعديلها أو التعلم منها.

تطوير تفاعلي وميزات تحرير مرئية فورية

تشمل التحديثات وضع "أنوتيشن مود" (Annotation Mode) الذي يسمح بتعديل واجهة التطبيق مباشرةً عبر التعليمات النصية بدلاً من الكود البرمجي، كنقل زر أو تغيير اللون عبر الأوامر الطبيعية.

كما يمكن للمستخدم متابعة التطوير حتى عند نفاد الحصة المجانية للواجهة البرمجية عبر إدخال مفتاحه الخاص، لتستمر تجربة الإنشاء دون انقطاع.

رسالة جوجل ورؤية Gemini لخفض الحواجز التقنية

أوضحت جوجل أن هذه الابتكارات هدفها تمكين أي شخص من تحويل فكرة بسيطة إلى تطبيق ذكاء اصطناعي متكامل بسرعة فائقة، مؤكدةً أنها تسعى لسد الفجوة بين الإبداع والتنفيذ وجذب المطورين الجدد إلى عالم الذكاء الاصطناعي.

تعتبر تقنية "فايب كودينج" نقلة نوعية في مجال تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تسمح لمن يملك أي فكرة إبداعية بتحويلها إلى تطبيق حقيقي دون التعقيدات البرمجية التقليدية، وبتكامل مباشر مع نماذج Gemini الأكثر تقدمًا لدى جوجل.