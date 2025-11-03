أبرز 7 تحديثات للذكاء الاصطناعي من جوجل في نوفمبر.. تقدم في التعليم

عقدت جوجل DeepMind بالتعاون مع الجمعية الملكية أول منتدى عالمي للذكاء الاصطناعي في العلوم، حيث اجتمع الخبراء وصناع القرار لاستكشاف كيف يسرّع الذكاء الاصطناعي إيقاع الابتكار، ويسهم في اكتشاف أدوية جديدة وتحسين مصادر الطاقة ومعالجة تحديات البشرية الكبرى.

الاستثمار في التعلم في عصر الذكاء الاصطناعي

شاركت جوجل رؤيتها لمستقبل التعليم بتقديم أدوات متقدمة مثل Learn About وNotebookLM، وتوفير النموذج التجريبي LearnLM عبر منصتها الذكية Google AI Studio كخطوة نحو تعميم الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم.

تحديثات في تجربة التسوق الذكية عبر Google Lens وMaps

أعلنت جوجل توسيع قدرة عدسات Google Lens المستخدمة في البحث المرئي لتستهدف 20 مليار عملية شهرياً، أغلبها للعثور على منتجات محلية. وابتداءً من موسم العطلات، بات بالإمكان البحث عن المنتجات في خرائط جوجل مباشرةً، ما يسهل الوصول السريع للمتاجر القريبة وقراءة المراجعات وتحديد الأسعار.

إطلاق تطبيق Gemini على هواتف آيفون بمزايا متكاملة

وصل تطبيق Gemini، أحد أقوى تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشخصي، رسميًا إلى أجهزة iPhone، حيث أتاح ميزة Gemini Live للمحادثة الطبيعية والصوتية، وإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، وربط خدمات يوتيوب وخرائط جوجل والبريد الإلكتروني والمواعيد كلها في محادثة واحدة.

نموذج متقدم للإنذار المبكر للفيضانات يشمل 100 دولة

كشفت جوجل عن تحديث في نموذج الذكاء الاصطناعي للإنذار المبكر للفيضانات، ليغطي أكثر من 700 مليون شخص في 100 دولة عبر تزويد الباحثين ببيانات موسعة، وبهدف تعزيز القدرة على حماية الأرواح وتقليل الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

تجربة جديدة للذكاء الاصطناعي في لعبة الشطرنج GenChess

بمناسبة بطولة العالم للشطرنج، أطلقت جوجل تجربة GenChess، حيث يمكن لأي مستخدم تصميم قطع شطرنج خاصة به عبر نموذج الذكاء الاصطناعي Imagen 3 وGemini Flash، ثم اللعب بالمجموعة المصممة أونلاين.

مساعدة الذكاء الاصطناعي في تسريع تطوير الحوسبة الكمومية

طرحت جوجل أداة AlphaQubit التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكشف عن أخطاء الحوسبة الكمومية، مما يعزز قدرة أجهزة الحوسبة الكمومية على تصحيح الأخطاء والاقتراب من تحقيق قفزات علمية ضخمة مستقبلاً.