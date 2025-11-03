قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسباب القفزات في ارتفاع أسعار أدوية الأورام
وزير الخارجية الدنماركي يثمن الدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الهلال يفوز على الغرافة بثنائية ويتصدر مجموعته بأبطال آسيا للنخبة
ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
تكنولوجيا وسيارات

أبرز 7 تحديثات للذكاء الاصطناعي من جوجل في نوفمبر.. تقدم في التعليم

احمد الشريف

عقدت جوجل DeepMind بالتعاون مع الجمعية الملكية أول منتدى عالمي للذكاء الاصطناعي في العلوم، حيث اجتمع الخبراء وصناع القرار لاستكشاف كيف يسرّع الذكاء الاصطناعي إيقاع الابتكار، ويسهم في اكتشاف أدوية جديدة وتحسين مصادر الطاقة ومعالجة تحديات البشرية الكبرى.

الاستثمار في التعلم في عصر الذكاء الاصطناعي

شاركت جوجل رؤيتها لمستقبل التعليم بتقديم أدوات متقدمة مثل Learn About وNotebookLM، وتوفير النموذج التجريبي LearnLM عبر منصتها الذكية Google AI Studio كخطوة نحو تعميم الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم.

تحديثات في تجربة التسوق الذكية عبر Google Lens وMaps

أعلنت جوجل توسيع قدرة عدسات Google Lens المستخدمة في البحث المرئي لتستهدف 20 مليار عملية شهرياً، أغلبها للعثور على منتجات محلية. وابتداءً من موسم العطلات، بات بالإمكان البحث عن المنتجات في خرائط جوجل مباشرةً، ما يسهل الوصول السريع للمتاجر القريبة وقراءة المراجعات وتحديد الأسعار.

إطلاق تطبيق Gemini على هواتف آيفون بمزايا متكاملة

وصل تطبيق Gemini، أحد أقوى تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشخصي، رسميًا إلى أجهزة iPhone، حيث أتاح ميزة Gemini Live للمحادثة الطبيعية والصوتية، وإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، وربط خدمات يوتيوب وخرائط جوجل والبريد الإلكتروني والمواعيد كلها في محادثة واحدة.

نموذج متقدم للإنذار المبكر للفيضانات يشمل 100 دولة

كشفت جوجل عن تحديث في نموذج الذكاء الاصطناعي للإنذار المبكر للفيضانات، ليغطي أكثر من 700 مليون شخص في 100 دولة عبر تزويد الباحثين ببيانات موسعة، وبهدف تعزيز القدرة على حماية الأرواح وتقليل الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

تجربة جديدة للذكاء الاصطناعي في لعبة الشطرنج GenChess

بمناسبة بطولة العالم للشطرنج، أطلقت جوجل تجربة GenChess، حيث يمكن لأي مستخدم تصميم قطع شطرنج خاصة به عبر نموذج الذكاء الاصطناعي Imagen 3 وGemini Flash، ثم اللعب بالمجموعة المصممة أونلاين.

مساعدة الذكاء الاصطناعي في تسريع تطوير الحوسبة الكمومية

طرحت جوجل أداة AlphaQubit التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكشف عن أخطاء الحوسبة الكمومية، مما يعزز قدرة أجهزة الحوسبة الكمومية على تصحيح الأخطاء والاقتراب من تحقيق قفزات علمية ضخمة مستقبلاً.

DeepMind الذكاء الاصطناعي Google

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

رئيس جامعة الأزهر يدشن الصالون الثقافي بالمدينة الجامعية للطالبات

رئيس جامعة الأزهر يدشن الصالون الثقافي بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر

الدكتور هاني تمام

هاني تمام: الصحابة أبقوا على آثار مصر.. والإسلام لا يحارب الحضارة ولا الجمال

هل كانت حضارة مصر وثنية

هل كانت حضارة مصر وثنية؟ عالم أزهري يرد على المُتشددين بالأدلة القرآنية

بالصور

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان.. أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة

فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. أيهما أفضل للصحة والرشاقة؟

أكثر علامات السيارات ترخيصا في مصر لشهر أكتوبر.. إليك التفاصيل

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

