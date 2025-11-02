قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أمازون تحقق قفزة تاريخية بفضل نمو الذكاء الاصطناعي في خدمات AWS السحابية

أمازون
أمازون
احمد الشريف

شهدت أسهم أمازون ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تفوق 11% في تداولات صباح الجمعة، وذلك بعد إعلان الشركة عن نمو قوي في وحدة الحوسبة السحابية التابعة لها (AWS) وتقديم رؤية متفائلة لمبيعاتها المستقبلية. جاء هذا الارتفاع بعد فترة من التراجع بسبب مخاوف فقدان الحصة السوقية وتأخر محركات الذكاء الاصطناعي.

أرقام قياسية في الإيرادات وتفوق على المنافسين

ارتفعت إيرادات Amazon Web Services بنسبة 20% في الربع الثالث لتصل إلى 33 مليار دولار؛ رقم يفوق ضعف إيرادات Google Cloud (15.16 مليار دولار)، بالرغم من ارتفاع نسبة نمو جوجل ومايكروسوفت إذ بلغت نمو Azure 40% وGoogle Cloud نحو 34%. 

ويقول المحللون إن هذه العوائد القوية تضع أمازون في موقع تنافسي قوي بعد مخاوف من تراجعها أمام مايكروسوفت وألفابت (جوجل).

شركة تحتفل بتحول استراتيجي للأسواق

كما عبّر الرئيس التنفيذي لأمازون آندي جاسي عن تفاؤله، قائلاً إن النمو غير المسبوق لوحدة AWS مدعوم بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الرقمية.

 وتخطط أمازون لزيادة النفقات الاستثمارية خلال العام المقبل، على خطى باقي عمالقة التقنية، بهدف مواكبة نمو الذكاء الاصطناعي.

توسع في قطاعات أخرى: التجزئة والإعلانات

لم يقتصر الأداء القوي على القطاع السحابي، بل حققت أمازون نموًا سنويًا بنسبة 11% في قطاع التجزئة و24% في قطاع الإعلانات الذي سجل 17.7 مليار دولار مبيعات خلال الربع نفسه. 

وساهم توسع الشركة في الإعلانات عبر أجهزة Echo وعربات التسوق والترويج المدعوم بنتائج البحث في هذا النمو السريع.

آراء المحللين وتوقعات السوق

تفاعلت الأسواق بقوة مع النتائج إذ رفعت 23 شركة وساطة مالية تقديراتها لسعر سهم أمازون، واعتبر محللون أن هذه النتائج تُمثل نقطة تحول في مسار الشركة وتبرد المخاوف المتعلقة بقدرتها على المنافسة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ويأتي ذلك بعدما كانت أمازون ضمن قائمة أسوأ أداءً بين شركات “العظماء السبعة" في وول ستريت منذ بداية العام الحالي.

خلاصة الخبر

قاد نمو الذكاء الاصطناعي وخدمات AWS في أمازون انتعاشاً كبيراً في أرباح الشركة، لتتفوق على منافسيها وتستعيد مكانتها القيادية في القطاع التقني. 

ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء القوي مع توسع أمازون في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والإعلانات الرقمية، ما يعزز من موقعها في الأسواق العالمية ويرفع من قيمة أسهمها في المدى القريب.​

