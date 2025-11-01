قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

صفقة غير مسبوقة من أمازون وبست باي لهاتف Motorola Razr 2024: تخفيضات ضخمة تنافس السوق الأميركي

أمازون
أمازون
احمد الشريف

أعلنت متاجر أمازون وبست باي عن طرح هاتف Motorola Razr (2024) بخصم هائل بلغ 350 دولار ليصل سعر الجهاز إلى 349.99 دولار فقط على اللون Koala Gray. ه

يتجاوز ذا العرض كل عروض Prime Day السابقة ويمنح المشترين فرصة اقتناء هاتف قابل للطي حديث بتكلفة تنافسية لم يسبق لها مثيل في السوق الأميركي.

مواصفات الجهاز: قوة التصميم والأداء مقابل السعر

يتميز موتورولا Razr (2024) بشاشة رئيسية OLED كبيرة قياس 6.9 إنش وتردد 144 هرتز، مع شاشة خارجية 3.6 إنش لإدارة الإشعارات.

 يأتي الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 7300X وذاكرة 8 جيجابايت رام، وسعة تخزين 256 جيجابايت، مع تصميم جلدي نباتي أنيق وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 13 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. يدعم الجهاز كذلك بطارية كبيرة بسعة 4200 مللي أمبير.

المنافسة والتسعير في سوق الأجهزة القابلة للطي

أكدت العروض الجديدة أن هاتف Razr هو الخيار الأرخص مقارنة بأجهزة سامسونج Z Flip 7 وZ Flip 7 FE التي لن تنخفض أسعارها عن حاجز 700 دولار.

فحتى الأنواع القديمة من أجهزة سامسونج القابلة للطي تبقى أغلى من هذه الصفقة التي قدمتها أمازون وبست باي دون الحاجة لاشتراك أو شروط إضافية.

توقعات السوق واستجابة المشترين

شهد العرض طلبًا مرتفعًا على اللون Koala Gray من الإصدار العادي غير Plus، مع تنبيه بأن الكمية قد تنفد بسرعة نظراً للإقبال الكبير بهذا السعر التنافسي.

يقدم الجهاز تجربة استخدام جيدة لمعظم المستهلكين الذين يبحثون عن فن الطي بسعر متوسط دون التضحية بجودة التصميم أو المواصفات الأساسية.

المنافسة تحتدم في سوق الهواتف القابلة للطي

تمثل صفقة أمازون وبست باي نقطة تحول في خفض أسعار أجهزة الطي متوسطة الفئة، مع تقديم قيمة مضافة للمشترين الراغبين في تجربة تكنولوجيا جديدة بعيداً عن العلامات التجارية الأكثر تكلفة.

أمازون Motorola Motorola RAZR

