خصم نصف السعر على هاتف Motorola Razr بمناسبة الجمعة السوداء المبكرة

Motorola Razr
Motorola Razr
احمد الشريف

أعلنت متاجر Best Buy عن طرح هاتف Motorola Razr (2024) بخصم يصل إلى 50% بمناسبة انطلاق عروض الجمعة السوداء المبكرة لهذا العام.

يتيح العرض الحصول على أحدث نسخة من هاتف موتورولا القابل للطي بسعر يبدأ من 599 دولار بدلاً من 1199، ما يجعله الخيار الأرخص ضمن فئة الهواتف القابلة للطي في السوق الأمريكية حالياً.

مواصفات الجهاز: تحديثات تقنية وتصميم مبتكر

يتميز Motorola Razr (2024) بشاشة رئيسية من نوع OLED قياس 6.9 إنش وتردد 144 هرتز، مع شاشة خارجية 3.6 إنش تسمح بإدارة المكالمات والإشعارات دون الحاجة لفتح الهاتف. 

يعتمد الجهاز على معالج Snapdragon 8+ Gen 2 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، إلى جانب بطارية بسعة 4200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع حتى 30 واط.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري وميزة التصوير الليلي، بالإضافة إلى كاميرا ثانوية 13 ميجابكسل للتصوير العريض. التصميم المطوّر يسمح بفتح وإغلاق الجهاز بسلاسة ودون وجود فجوة عند الطي، مع مادة مقاومة للبصمات وتشطيبات لونية عصرية.

استجابة السوق: طلب مرتفع وتوقعات بنفاد الكمية

مباشرةً بعد إعلان العرض، سجلت متاجر Best Buy ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الجهاز خصوصًا بين المستخدمين الذين ينتظرون أجهزة بتكنولوجيا الطي بأسعار متوسطة.

تشير التوقعات  إلى نفاد الكميات خلال أيام قليلة نتيجة الفارق السعري الملحوظ مقارنة بالمنافسين مثل سامسونج Galaxy Z Flip أو Oppo Find N.

يمثل عرض Motorola Razr (2024) بنصف السعر فرصة مثالية للحصول على هاتف حديث بمواصفات قوية وتصميم مبتكر ضمن فئة الأجهزة القابلة للطي، مع توفير يصل إلى 600 دولار مقارنة بالسعر الأصلي.

