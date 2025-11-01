قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
عزة عاطف

في خطوة مبتكرة تعكس رؤية تويوتا لمستقبل التنقل الذكي، كشفت الشركة اليابانية العملاقة عن سيارة "Toyota Kids Mobi" خلال فعاليات Japan Mobility Show 2025، وهي سيارة كهربائية ذاتية القيادة صُممت خصيصًا للأطفال، لتمنحهم تجربة قيادة آمنة وممتعة في الوقت نفسه.

تأتي السيارة الصغيرة بتصميم فريد يشبه الفقاعة، وتعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية. 

وقد زودت بتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة تساعدها على القيادة الذاتية الكاملة دون الحاجة إلى تدخل بشري، ما يجعلها واحدة من أكثر المفاهيم المستقبلية إثارة في المعرض.

ملامح تصميمية جذابة وواجهة تفاعلية

تميزت Toyota Kids Mobi بمظهر لطيف وملفت للنظر، مع مصابيح أمامية على شكل عيون LED يمكنها تغيير تعابيرها بطريقة مرحة، لتعزيز التفاعل بين الطفل والسيارة. 

كما تضم مظلة شفافة تحيط بالمقصورة لتمنح شعورًا بالأمان والخصوصية، فيما توفر المقصورة الداخلية أجواء مريحة بفضل المقاعد المبطنة والألوان الزاهية المناسبة للأطفال.

إلى جانب تصميمها الجذاب، تم تجهيز المقصورة بنظام صوتي تفاعلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتواصل مع الركاب الصغار وتوجيههم أثناء الرحلة، مما يتيح لهم فهم قواعد القيادة والسلامة بطريقة تعليمية ممتعة.

تويوتا تراهن على جيل جديد من التنقل الذكي

قدمت تويوتا "Kids Mobi" ضمن سلسلة من المفاهيم المستقبلية التي تدمج بين الروبوتات والذكاء الاصطناعي، في جناح ضم أيضًا روبوتات توصيل ذات أرجل عنكبوتية ومركبة "ليكزس" سداسية العجلات. 

ويعكس هذا العرض طموح الشركة نحو تطوير حلول تنقل آمنة ومستقلة للأجيال القادمة، خاصة في المدن الذكية التي تعتمد على تقنيات القيادة الذاتية.

وتسعى تويوتا من خلال هذه الفكرة إلى تطبيع فكرة الثقة في الذكاء الاصطناعي، من خلال تقديمه بشكل ودود وآمن، بدءًا من الفئة الأصغر سنًا، مما يفتح الباب أمام مستقبل تصبح فيه المركبات ذاتية القيادة جزءًا من الحياة اليومية للأطفال والعائلات.

قد تبدو Toyota Kids Mobi مجرد لعبة فاخرة للوهلة الأولى، لكنها تمثل خطوة رمزية كبيرة نحو عصر جديد من التنقل الذكي التفاعلي، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون شريكًا في تعليم الأطفال أساسيات القيادة والمسؤولية، في بيئة آمنة خاضعة للتحكم.

بهذا المفهوم، تواصل تويوتا تأكيد ريادتها في عالم الابتكار، وتثبت أن مستقبل السيارات لا يقتصر على الأداء والكفاءة، بل يمتد ليشمل التعليم، والأمان، وتجربة المستخدم منذ الطفولة.

