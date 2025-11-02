بدعم الذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تجهز لإعادة موظفيها رغم موجة التسريحات العالمية

شهد قطاع التكنولوجيا هذا العام أوسع موجات التسريح الوظيفي، حيث أعلنت كبرى الشركات العالمية مثل مايكروسوفت وأمازون وسيلز فورس، عن إلغاء آلاف الوظائف حول العالم، في خطوة أربكت سوق العمل التقني، خاصة مع تصاعد حديث قادة القطاع عن أن الذكاء الاصطناعي أصبح العامل الأساسي في إعادة هيكلة الوظائف وتقليل الاعتماد على العمل البشري التقليدي.

مايكروسوفت تخطط لإعادة موظفيها مستقبلا

صرّح الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت “ساتيا ناديلا” أن الشركة عازمة على زيادة عدد موظفيها مجددًا في المستقبل، لكن هؤلاء الموظفين سيعملون بكفاءة أعلى مستفيدين من أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وأضاف ناديلا خلال مقابلة إذاعية: "رغم التسريحات الحالية، سيعود النمو في التوظيف، لكن العاملين الجدد سيحققون إنتاجية مضاعفة بفضل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالفترة السابقة".

تغيرات جذرية في مفاهيم العمل

وأوضح ناديلا أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية "إعادة التعلم ونسيان الممارسات القديمة"، مؤكدًا أن البرمجيات الذكية مثل Microsoft 365 Copilot وGitHub Copilot ستمكن الموظفين من تطوير طرق عمل جديدة، وتحقيق نتائج أسرع وأكثر كفاءة.

ويستند هذا التحول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المدعومة من OpenAI وAnthropic، حيث أصبح التخطيط والتنفيذ وحتى البحث المهني ينطلق من أدوات الذكاء الاصطناعي ابتداءً.

تسريحات كبيرة في مايكروسوفت.. أرقام رسمية

شهدت مايكروسوفت في عام 2023 تسريح أكثر من 10 آلاف موظف، تبعتها جولات جديدة طالت حوالي 6 آلاف إضافية في مايو و300 وظيفة في يونيو، ليصل مجموع التقليصات في يوليو إلى 9 آلاف موظف على مستوى العالم.

وعلى الرغم من هذه التخفيضات، حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 12% وحققت أكبر هامش تشغيلي منذ عام 2002، مما يدل على أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أرباح وكفاءة أعلى.

مستقبل سوق العمل في ظل الذكاء الاصطناعي

يشير ناديلا إلى أن الشركات الكبرى اعتادت في السابق على تبني تقنيات ثورية مثل الفاكس والبريد الإلكتروني وجداول إكسل، والآن يتكرر الأمر مع الذكاء الاصطناعي لكن بوتيرة أسرع وبتأثير أعمق.

يوضح أنه يجب على الجميع الاستعداد لمرحلة جديدة مليئة بالتعلم وإعادة توزيع المهام التقليدية لصالح مهارات أكثر ارتباطًا بالتقنيات الذكية، حيث أن فرق العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستطيع الحفاظ على إنتاجيتها ومواجهة تحديات السوق الحديثة.

تؤكد تصريحات ناديلا أن مستقبل سوق العمل سيكون مرتبطًا بشكل وثيق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فبعد موجة تسريحات غير مسبوقة؛ تستعد الشركات لاستقبال موجة جديدة من التوظيف النوعي القادر على تحقيق إنتاجية عالية وتطوير وظائف تتطلب مهارات رقمية متقدمة، ما يضع قطاع التكنولوجيا أمام تغييرات جذرية في أسلوب العمل والتوظيف.