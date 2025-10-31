قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تامر عبد الحميد: جمهور الزمالك الأكثر فهما لكرة القدم في العالم
بسمة وهبة: المصريون يعيشون فرحة وطنية غير مسبوقة استعدادًا ليوم استثنائي
أعلى سعر دولار اليوم 31-10-2025
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. المواعيد الجديدة للقطار الكهربائي الخفيف LRT
تحقيق حكومي أمريكي: إسرائيل انتهكت حقوق الإنسان في غزة
وميض غامض في درب التبانة| علماء يقتربون من حل لغز الكون.. ومادة مظلمة تبوح بالسر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .. غدا
رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر
رئيس ألمانيا: أغتنم المشاركة بافتتاح المتحف المصري الكبير لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي
بـ 150 ألف دولار.. ساعة أحمد الشرع تثير الجدل في منتدى الاستثمار
أقل سعر دولار اليوم 31-10-2025
تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تكسر التوقعات رغم العطل الكبير.. كيف فعلتها؟

مايكروسوفت
مايكروسوفت
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن نتائج مالية قوية رغم انقطاع خدماتها السحابية Azure وحزمة برامج Office 365، وقد جاءت نتائج الأرباح لتظهر أداء قويا في الوقت الذي تجاوزت فيه قيمتها السوقية حاجز الـ4 تريليون دولار بعد الاتفاقية الأخيرة مع OpenAI.

وبعد تعطل صفحات Xbox وصفحة علاقات المستثمرين، أصدرت مايكروسوفت بيانا قالت فيه: "نحن نعمل على معالجة المشكلة التي تؤثر على Azure Front Door والتي تؤثر على توافر بعض الخدمات".

مايكروسوفت حقق أرباحا قوية رغم انقطاع خدماتها السحابية Azure
 

أرباح مايكروسوفت للربع الأول جاءت أعلى من التوقعات، حيث سجلت أرباحا بقيمة 3.72 دولار للسهم مقارنة بتوقعات المحللين التي كانت 3.68 دولار للسهم. 

كما حققت إيرادات وصلت إلى 77.7 مليار دولار، متفوقة على التوقعات التي كانت تبلغ 75.5 مليار دولار، حسب تقديرات "بلومبرج".


الزيادة كانت ملحوظة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، حيث كانت الأرباح 3.30 دولار للسهم والإيرادات 65.6 مليار دولار.


أما بالنسبة لوحدة Azure السحابية، فقد شهدت نموا بنسبة 40%، متفوقة على التوقعات، كما سجلت الأرباح التشغيلية زيادة بنسبة 24% لتصل إلى 38 مليار دولار، وذكرت الشركة أن صافي أرباحها بلغ 27.7 مليار دولار.


وقال ساتيا نادالا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ مايكروسوفت: "مصنعنا السحابي والذكاء الاصطناعي الذي يمتد على مستوى كوكب الأرض، مع Copilots عبر المجالات ذات القيمة العالية، يدفع إلى الانتشار الواسع والتأثير الحقيقي في العالم".


وأضاف: "لهذا السبب نواصل زيادة استثماراتنا في الذكاء الاصطناعي عبر رأس المال والموارد البشرية لمواكبة الفرص الكبيرة القادمة".


الإنفاق على الذكاء الاصطناعي كان أكبر من المتوقع، حيث وصل إلى 34.9 مليار دولار في هذا الربع، بزيادة بلغت 74% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


الاتفاق مع OpenAI الذي تم هذا الأسبوع ساهم في دفع قيمة الشركة إلى أكثر من 4 تريليون دولار، بموجب الاتفاق الجديد، ستمتلك مايكروسوفت 27% من شركة OpenAI Group PBC التي تقدر قيمتها بحوالي 135 مليار دولار، بينما ستظل الذراع غير الربحية لـ OpenAI تمتلك حصة 130 مليار دولار في الكيان الربحي.


تقرير الأرباح جاء في وقت حساس، حيث رحب المستثمرون بالاتفاق الجديد مع OpenAI الذي يربط مايكروسوفت بشكل أكبر بهذه الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.


ومع تزايد القلق بين المستثمرين بشأن احتمال انفجار فقاعة استثمار في الذكاء الاصطناعي، حاولت أمي هود، المدير المالي لمايكروسوفت، تهدئة المخاوف مؤكدة أن الشركة تستثمر بشكل كبير في زيادة قدرة البنية التحتية لتلبية الطلب الذي تم حجزه بالفعل. 

وأوضحت أن الشركة كانت بحاجة للاستثمار في بنيتها التحتية لأن الطلب يزداد بشكل سريع جدا.


وأكدت هود أن مايكروسوفت ما زالت "محتاجة إلى مزيد من القدرة الإنتاجية"، مشيرة إلى أن الشركة لا تزال تواجه تحديات في تلبية الطلب المتزايد.


الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية أصبحت الآن من أكبر الأسواق التي تقدر بنحو 20 تريليون دولار، مع زيادة السوق بنسبة 18% في عام 2025.

مايكروسوفت Azure أرباح مايكروسوفت

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

صلاة

مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي.. انتبهوا لصلاة الجمعة

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

جانب من الجمعية العادية للقابضة المعدنية

بنمو 70% .. القابضة المعدنية تحقق 36.5 مليار جنيه صادرات خلال العام المالي الماضي

الجمارك المصرية

28.4 مليون جنيه حصيلة مزاد اليوم لبضائع جمارك دمياط والإسكندرية والدخيلة والعوجه والعريش

خلال التوقيع

قطاع الأعمال العام: توقيع اتفاقية شراكة مصرية قطرية أمريكية لتأسيس منظومة تصنيع طبي تخدم الأسواق العربية والعالمية

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

واقعة طنطا

الابن العاق في طنطا.. ينهي حياة والده أثناء نومه بسبب المال

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

