مايكروسوفت تكسر التوقعات رغم العطل الكبير.. كيف فعلتها؟

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن نتائج مالية قوية رغم انقطاع خدماتها السحابية Azure وحزمة برامج Office 365، وقد جاءت نتائج الأرباح لتظهر أداء قويا في الوقت الذي تجاوزت فيه قيمتها السوقية حاجز الـ4 تريليون دولار بعد الاتفاقية الأخيرة مع OpenAI.

وبعد تعطل صفحات Xbox وصفحة علاقات المستثمرين، أصدرت مايكروسوفت بيانا قالت فيه: "نحن نعمل على معالجة المشكلة التي تؤثر على Azure Front Door والتي تؤثر على توافر بعض الخدمات".

أرباح مايكروسوفت للربع الأول جاءت أعلى من التوقعات، حيث سجلت أرباحا بقيمة 3.72 دولار للسهم مقارنة بتوقعات المحللين التي كانت 3.68 دولار للسهم.

كما حققت إيرادات وصلت إلى 77.7 مليار دولار، متفوقة على التوقعات التي كانت تبلغ 75.5 مليار دولار، حسب تقديرات "بلومبرج".



الزيادة كانت ملحوظة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، حيث كانت الأرباح 3.30 دولار للسهم والإيرادات 65.6 مليار دولار.



أما بالنسبة لوحدة Azure السحابية، فقد شهدت نموا بنسبة 40%، متفوقة على التوقعات، كما سجلت الأرباح التشغيلية زيادة بنسبة 24% لتصل إلى 38 مليار دولار، وذكرت الشركة أن صافي أرباحها بلغ 27.7 مليار دولار.



وقال ساتيا نادالا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ مايكروسوفت: "مصنعنا السحابي والذكاء الاصطناعي الذي يمتد على مستوى كوكب الأرض، مع Copilots عبر المجالات ذات القيمة العالية، يدفع إلى الانتشار الواسع والتأثير الحقيقي في العالم".



وأضاف: "لهذا السبب نواصل زيادة استثماراتنا في الذكاء الاصطناعي عبر رأس المال والموارد البشرية لمواكبة الفرص الكبيرة القادمة".



الإنفاق على الذكاء الاصطناعي كان أكبر من المتوقع، حيث وصل إلى 34.9 مليار دولار في هذا الربع، بزيادة بلغت 74% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



الاتفاق مع OpenAI الذي تم هذا الأسبوع ساهم في دفع قيمة الشركة إلى أكثر من 4 تريليون دولار، بموجب الاتفاق الجديد، ستمتلك مايكروسوفت 27% من شركة OpenAI Group PBC التي تقدر قيمتها بحوالي 135 مليار دولار، بينما ستظل الذراع غير الربحية لـ OpenAI تمتلك حصة 130 مليار دولار في الكيان الربحي.



تقرير الأرباح جاء في وقت حساس، حيث رحب المستثمرون بالاتفاق الجديد مع OpenAI الذي يربط مايكروسوفت بشكل أكبر بهذه الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.



ومع تزايد القلق بين المستثمرين بشأن احتمال انفجار فقاعة استثمار في الذكاء الاصطناعي، حاولت أمي هود، المدير المالي لمايكروسوفت، تهدئة المخاوف مؤكدة أن الشركة تستثمر بشكل كبير في زيادة قدرة البنية التحتية لتلبية الطلب الذي تم حجزه بالفعل.

وأوضحت أن الشركة كانت بحاجة للاستثمار في بنيتها التحتية لأن الطلب يزداد بشكل سريع جدا.



وأكدت هود أن مايكروسوفت ما زالت "محتاجة إلى مزيد من القدرة الإنتاجية"، مشيرة إلى أن الشركة لا تزال تواجه تحديات في تلبية الطلب المتزايد.



الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية أصبحت الآن من أكبر الأسواق التي تقدر بنحو 20 تريليون دولار، مع زيادة السوق بنسبة 18% في عام 2025.