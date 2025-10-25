كوبايلوت يتطور.. مايكروسوفت تطلق أكبر سلسلة تحديثات لمساعدها الذكي

شهد مساعد مايكروسوفت الذكي "كوبايلوت" Copilot أكبر سلسلة تحديثات في تاريخه، حيث أعلنت الشركة عن طرح مجموعة ضخمة من الميزات والتحسينات التي تستهدف تعزيز تفاعلية الذكاء الاصطناعي وجعله أقرب وأكثر فاعلية للمستخدمين عبر جميع منتجاتها الرقمية وخدماتها السحابية.​

التعاون الجماعي (Groups)

أصبح بالإمكان الآن إجراء جلسات كوبايلوت جماعية تصل إلى 32 مشاركاً في محادثة واحدة، لتسهيل العصف الذهني، المشاركة في الكتابة، وتخطيط المشاريع في الوقت الفعلي، مع تفاعل مباشر من كوبايلوت الذي يلخّص القرارات ويتابع نقاط العمل.​

شخصية "مايكو" (Mico)

أضافت مايكروسوفت شخصية رقمية جديدة تفاعلية تحمل اسم "مايكو"، تقدّم تعبيرات مرئية وملامح ودية وتمثل واجهة مرحة تظهر على الشاشة أثناء التفاعل مع Copilot، مما يجعل الذكاء الاصطناعي أقرب وأقل رسمية للمستخدمين.​

نمط التواصل الحقيقي (Real Talk)

يدعم كوبايلوت الآن وضع النقاش الواقعي والسجال، بحيث يناقش الأفكار بأسلوب أقرب للبشر ويتبادل وجهات النظر دون الاكتفاء بإجابات تقليدية أو مجاملة، مستهدفًا مستخدمي بيئات العمل التقنية الاحترافية والمطورين.​

بات الذكاء الاصطناعي قادراً على تذكّر المعلومات الهامة للمستخدمين واقتراح الخطوات القادمة بناءً على الأنشطة الأخيرة، ما يعزز الإنتاجية ويسرّع إتمام المهام المتراكمة.​

تكامل موسع مع Google و Outlook

يمكن الآن لكوبايلوت البحث بشكل ديناميكي عبر الملفات وجهات الاتصال والبريد الإلكتروني في جيميل، جوجل درايف، Outlook، وخدمات جوجل الأخرى، بفضل ما يُعرف بـ"Connectors"، ما يجعل البحث وتلخيص المعلومات عبر الحسابات المختلفة أكثر سهولة وفعالية.​

أصبحت الأوامر الصوتية أكثر طبيعة وذكاء، مع قدرة Copilot على تحليل الصور والرسومات التي يرفعها المستخدم واقتراح حلول بناءً على فهم المحتوى البصري.​

دعم أوسع على جميع المنصات

يشمل التحديث الجديد تكاملًا أعمق مع Windows 11 وWindows 10، فضلاً عن متصفح Microsoft Edge وتطبيق كوبايلوت على الهواتف المحمولة، واجهة موحدة و"وضع الرحلات" الجديد الذي يستأنف عمل المستخدم من حيث توقف.​

تأثيرات التحديث ومكانة Copilot الجديدة

هذه التحديثات، التي أصبحت متاحة دون الحاجة لاشتراك مدفوع (حتى على حسابات جوجل وآبل)، تجعل Copilot أكثر عملية ووضوحاً وأماناً، وتمنح المستخدمين، سواء في العمل أو في التعليم أو في المهام اليومية، الأدوات اللازمة لتعزيز إنتاجيتهم واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة.

تؤكد هذه القفزة الكبيرة ريادة مايكروسوفت في سباق الذكاء الاصطناعي كتجربة شاملة وعميقة تجمع بين الإنسان والآلة.