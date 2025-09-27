مايكروسوفت تدمج نماذج أنثروبيك في “كوبايلوت” لتقليل الاعتماد على OpenAI

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أنثروبيك Anthropic في مساعدها الذكي “كوبايلوت” Copilot، في خطوة تشير إلى توجه الشركة نحو تقليل اعتمادها على شراكتها البارزة مع OpenAI، المطورة لـ ChatGPT.

ورغم أن “كوبايلوت” سيظل مدعوما بالنماذج الأحدث من OpenAI، إلا أن المستخدمين سيكون بإمكانهم الاختيار بين نماذج OpenAI ونماذج أنثروبيك، مثل Claude Sonnet 4 وClaude Opus 4.1، ضمن ميزة الباحث Researcher المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وكذلك عند تطوير الوكلاء الذكيين في Microsoft Copilot Studio.

وقال تشارلز لامانا، رئيس عمليات “كوبايلوت” لقطاع الأعمال في مايكروسوفت، إن المستخدمين الذين يختارون تجربة نماذج Claude يمكنهم بدءا من يوم الأربعاء التبديل بين نماذج OpenAI وأنثروبيك في أداة Researcher.

خطوة استراتيجية لتوسيع الخيارات وتقليل الاعتماد

يشكل هذا التوجه تحولا في استراتيجية “كوبايلوت”، الذي كان يعتمد بشكل رئيسي على نماذج OpenAI في تقديم ميزات الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيقات مايكروسوفت الشهيرة مثل Word وOutlook.

ورغم أن مايكروسوفت تعد أحد أكبر الداعمين الماليين لـ OpenAI، إلا أنها تسعى في الوقت ذاته إلى تنويع مصادرها في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير نماذجها الخاصة، ودمج نماذج من شركات أخرى مثل DeepSeek الصينية ضمن منصة Azure السحابية.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن نيتها استضافة نماذج ذكاء اصطناعي من شركات أخرى، مثل شركة xAI التابعة لـ إيلون ماسك، وميتا، وتشغيلها داخل مراكز بياناتها الخاصة.

تحديات تنافسية في مجال الحوسبة السحابية

الجدير بالذكر أن نماذج أنثروبيك يتم استضافتها بشكل رئيسي على خدمات Amazon Web Services، المنافسة المباشرة لمنصة Azure السحابية التابعة لمايكروسوفت، ما يضيف بعدا تنافسيا جديدا إلى هذه الشراكة التقنية.

هذه الخطوة تعكس رغبة مايكروسوفت في إتاحة خيارات متعددة للمستخدمين، وتعزيز مرونة Copilot، في وقت يشهد فيه سوق الذكاء الاصطناعي تنافسا متصاعدا بين عمالقة التكنولوجيا.