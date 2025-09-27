قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كامل الوزير يوجه بدراسة أثر مشروعات النقل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الشكاوى الحكومية تستجيب لعدد من طلبات ذوى الهمم
بعد دعوته لتشكيل قوة عسكرية لتحرير فلسطين.. واشنطن تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا
تجديد حبس مدير مدرسة المتهم بالتحرش بطالبة في القليوبية
عبد الصمد ماهر: الرياضة أداة فعالة للوقاية من الأمراض ودعم المبادرات الصحية
محافظ الغربية يوجه بإزالة أنقاض مصنع المحلة المنهار وفحص المنازل المجاورة
مدبولي يوجه بالاهتمام بشكاوى واستغاثات المواطنين من ذوي الهمم
إطلاق برنامج مجاني لتعليم اللغة الألمانية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي
هل حان وقت البيع أم الشراء؟.. تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب غرب الصين.. ولا بيانات عن إصابات
حلف شمال الأطلسي يستعرض قوته أمام روسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مايكروسوفت تدمج نماذج أنثروبيك في “كوبايلوت” لتقليل الاعتماد على OpenAI

Copilot
Copilot
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أنثروبيك Anthropic في مساعدها الذكي “كوبايلوت” Copilot، في خطوة تشير إلى توجه الشركة نحو تقليل اعتمادها على شراكتها البارزة مع OpenAI، المطورة لـ ChatGPT.

ورغم أن “كوبايلوت” سيظل مدعوما بالنماذج الأحدث من OpenAI، إلا أن المستخدمين سيكون بإمكانهم الاختيار بين نماذج OpenAI ونماذج أنثروبيك، مثل Claude Sonnet 4 وClaude Opus 4.1، ضمن ميزة الباحث Researcher المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وكذلك عند تطوير الوكلاء الذكيين في Microsoft Copilot Studio.

وقال تشارلز لامانا، رئيس عمليات “كوبايلوت” لقطاع الأعمال في مايكروسوفت، إن المستخدمين الذين يختارون تجربة نماذج Claude يمكنهم بدءا من يوم الأربعاء التبديل بين نماذج OpenAI وأنثروبيك في أداة Researcher.

خطوة استراتيجية لتوسيع الخيارات وتقليل الاعتماد

يشكل هذا التوجه تحولا في استراتيجية “كوبايلوت”، الذي كان يعتمد بشكل رئيسي على نماذج OpenAI في تقديم ميزات الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيقات مايكروسوفت الشهيرة مثل Word وOutlook.

ورغم أن مايكروسوفت تعد أحد أكبر الداعمين الماليين لـ OpenAI، إلا أنها تسعى في الوقت ذاته إلى تنويع مصادرها في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير نماذجها الخاصة، ودمج نماذج من شركات أخرى مثل DeepSeek الصينية ضمن منصة Azure السحابية.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن نيتها استضافة نماذج ذكاء اصطناعي من شركات أخرى، مثل شركة xAI التابعة لـ إيلون ماسك، وميتا، وتشغيلها داخل مراكز بياناتها الخاصة.

تحديات تنافسية في مجال الحوسبة السحابية

الجدير بالذكر أن نماذج أنثروبيك يتم استضافتها بشكل رئيسي على خدمات Amazon Web Services، المنافسة المباشرة لمنصة Azure السحابية التابعة لمايكروسوفت، ما يضيف بعدا تنافسيا جديدا إلى هذه الشراكة التقنية.

هذه الخطوة تعكس رغبة مايكروسوفت في إتاحة خيارات متعددة للمستخدمين، وتعزيز مرونة Copilot، في وقت يشهد فيه سوق الذكاء الاصطناعي تنافسا متصاعدا بين عمالقة التكنولوجيا.

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

