ترامب يطالب مايكروسوفت بإقالة "ليزا موناكو".. ماذا تعرف من أسرار؟

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شركة مايكروسوفت إلى إقالة ليزا موناكو، رئيسة الشؤون العالمية في الشركة، معتبرا أن دورها يمثل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة.

وفي منشور على منصته "Truth Social"، وصف ترامب موناكو بأنها “مهووسة باستخدام القانون كسلاح سياسي”، مشيرا إلى أنها شغلت سابقا مناصب رفيعة في إدارتي باراك أوباما وجو بايدن، من بينها نائبة وزير العدل.

وقال ترامب إن موناكو، بحكم منصبها الحالي في مايكروسوفت، يمكنها الوصول إلى “معلومات شديدة الحساسية”، معتبرا ذلك “أمرا غير مقبول”، على حد وصفه.

وأضاف: “برأيي، يجب على مايكروسوفت أن تنهي فورا عمل ليزا موناكو لديها”.

خلفية سياسية وأمنية

انضمت ليزا موناكو إلى مايكروسوفت في مايو الماضي لتتولى مسؤولية سياسات الأمن السيبراني والعلاقات الحكومية العالمية.

وفي وقت سابق من هذا العام، ألغى ترامب تصاريحها الأمنية، ضمن أمر شمل أيضا الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، إلى جانب هيلاري كلينتون وعدد من أفراد عائلة بايدن.

مايكروسوفت رفضت التعليق على تصريحات ترامب.

هجوم متواصل من حلفاء ترامب

الهجوم على موناكو لم يقتصر على ترامب، فقد أعادت الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لوومر نشر منشوره على “إكس”، مطالبة ترامب بـ “إلغاء جميع عقود مايكروسوفت مع الحكومة الأمريكية”، وهاجمت المدير التنفيذي لـ مايكروسوفت ساتيا ناديلا، مشيرة إلى أصوله الهندية، ووصفته بأنه "محتال مخز"، في تعليقات أثارت الجدل.

مايكروسوفت في دائرة السياسة

تأتي هذه الانتقادات في وقت تلعب فيه مايكروسوفت دورا حيويا في تقديم البنية التحتية السحابية والخدمات التقنية للحكومة الأمريكية، حيث وافقت مؤخرا على توفير توفير بقيمة 3.1 مليار دولار لوكالات حكومية خلال عام واحد.

كما تصدرت الشركة العناوين هذا الأسبوع بعد إعلانها وقف خدمات الذكاء الاصطناعي والتخزين السحابي عن وحدة في الجيش الإسرائيلي، إثر تحقيق داخلي بشأن استخدامها في تتبع الفلسطينيين.

سياق أوسع من التصعيد

يذكر أن هذا ليس أول هجوم يشنه ترامب ضد شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا، فقد طالب مؤخرا رئيس شركة إنتل بالتنحي، قبل أن يغير موقفه لاحقا ويمدحه بعد اتفاق مالي بين إنتل والحكومة.

كما تأتي تصريحات ترامب قبل لقائه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما أفادت به شبكة NBC News.