قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرق استخراج القيد العائلي .. اعرف الخطوات
نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل
هل نحن مُؤاخذون على رمي بقايا الطعام في سلة المهملات؟ أمين الفتوى يجيب
حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو
أسامة عرابي يحذّر الأهلي قبل مواجهة الزمالك: خط الدفاع ليس في أفضل حالاته
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
اليوم.. «العربي الناصري» يُحيي الذكرى الـ55 لرحيل عبدالناصر بندوة حول تحديات المرحلة
وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي يقترب من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غـــزة
وزير الدفاع الباكستاني يدعو لتشكيل حلف عسكري إسلامي على غرار الناتو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بـ«حل الدولتين».. وإدانة للاعتداءات على الدوحة
دعاء قبل بداية العمل .. ردّده يوفقك الله وييسر لك أمورك كلها
55 عامًا على رحيل زعيم الأمة| رفع شعار «ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة» ونضاله ضد الاحتلال ممتد إلى الآن.. محطات في حياة جمال عبدالناصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تدعم تطبيق الصور في ويندوز 11 بالذكاء الاصطناعي لتصنيف الملفات تلقائياً

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث جديد ومهم لتطبيق الصور (Photos) في نظام التشغيل ويندوز 11، يستهدف تسهيل إدارة مكتبات الصور الكبيرة من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. 

ويُطرح التحديث حالياً لمشتركي برنامج Windows Insiders التجريبي، تمهيداً لوصوله إلى جميع الأجهزة المتوافقة.

التصنيف الآلي الذكي للصور

تعد الميزة الأبرز في هذا التحديث هي قدرة التطبيق على تحليل الصور المخزنة محلياً وإنشاء تصنيفات وفئات تلقائية بناءً على المحتوى المرئي.

فئات محددة: يقوم الذكاء الاصطناعي بتجميع الصور تلقائياً ضمن فئات محددة حالياً، أبرزها: لقطات الشاشة (Screenshots)، الإيصالات (Receipts)، المستندات التعريفية (Identity)، والملاحظات (Notes).

سهولة الوصول: تظهر هذه الفئات الجديدة في قائمة فرعية ضمن الشريط الجانبي للتطبيق، ويمكن الوصول إليها بسرعة من خلال شريط البحث، مما يختصر وقت التنقل عبر آلاف الصور.

المعالجة اللغوية: يمكن للمستخدمين البحث عن الصور باستخدام الأوصاف اللغوية الطبيعية، حتى لو كانت مكتوبة بلغات مختلفة، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على فهم السياق بدلاً من الاعتماد على أسماء الملفات فقط.

ميزة حصرية لأجهزة "+Copilot"

أوضحت مايكروسوفت أن ميزة التصنيف الآلي للصور تُعد جزءاً من جهودها لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة، حيث تقتصر الميزة حالياً على فئة محددة من الأجهزة.

الأجهزة المتوافقة: تتوفر الميزة مبدئياً على أجهزة +Copilot، وهي الأجهزة المزودة بوحدات معالجة عصبية (NPU) متقدمة من معالجات مثل Snapdragon X من كوالكوم، و Ryzen AI من AMD، ومعالجات Intel Core Ultra 200 Series.

قابلية التعديل والتحسين: أتاحت الشركة للمستخدمين إمكانية تعديل الفئات يدوياً في حال حدوث خطأ في التصنيف، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الملاحظات، مما يساهم في تحسين دقة خوارزميات الذكاء الاصطناعي مع مرور الوقت.

تحسين دقة الصور بتقنية "Super Resolution"

إلى جانب التصنيف الذكي، يجلب التحديث ميزة أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسمى "Super Resolution".

وظيفة الميزة: تعمل هذه الخاصية على تحسين دقة ووضوح الصور بشكل فائق، مما يتيح للمستخدمين الحصول على صور بجودة أعلى من النسخ الأصلية.

التوافق: تتوفر هذه الخاصية أيضاً على أجهزة +Copilot المذكورة، ما يؤكد توجه مايكروسوفت لجعل هذه الأجهزة مركزاً للابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المحلي.

يُذكر أن التحديثات الخاصة بتطبيق الصور يتم طرحها تدريجياً عبر متجر مايكروسوفت، ولا يمكن للمستخدمين تعطيلها، ما يعني وصول هذه المزايا الجديدة عاجلاً أم آجلاً إلى جميع الأجهزة المؤهلة.

الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت Windows Insiders

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

المخالفات المرورية

خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة

وزارة العمل

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم

نتنياهو

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو عرقل الاتفاقات وهاجم الوسطاء

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

هل قول "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب

الصلاة

أحكام مهمة لمن يأتي متأخرا في صلاة الجماعة.. تعرف عليها

الصلاة

ما هي عورة الرجل في الصلاة؟ دار الإفتاء تكشف عن حدودها

بالصور

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة

الكرواسون
الكرواسون
الكرواسون

في المنزل .. اكتشف طرق علاج آلام القدم والوقاية منها

الام القدم
الام القدم
الام القدم

فستان لافت.. رانيا منصور تخطف الانظار بظهورها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

سعر ماكسوس G50 بلس 2025 في السعودية

ماكسوس ‏G50‎‏ بلس
ماكسوس ‏G50‎‏ بلس
ماكسوس ‏G50‎‏ بلس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد