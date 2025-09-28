مايكروسوفت تدعم تطبيق الصور في ويندوز 11 بالذكاء الاصطناعي لتصنيف الملفات تلقائياً

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث جديد ومهم لتطبيق الصور (Photos) في نظام التشغيل ويندوز 11، يستهدف تسهيل إدارة مكتبات الصور الكبيرة من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ويُطرح التحديث حالياً لمشتركي برنامج Windows Insiders التجريبي، تمهيداً لوصوله إلى جميع الأجهزة المتوافقة.

التصنيف الآلي الذكي للصور

تعد الميزة الأبرز في هذا التحديث هي قدرة التطبيق على تحليل الصور المخزنة محلياً وإنشاء تصنيفات وفئات تلقائية بناءً على المحتوى المرئي.

فئات محددة: يقوم الذكاء الاصطناعي بتجميع الصور تلقائياً ضمن فئات محددة حالياً، أبرزها: لقطات الشاشة (Screenshots)، الإيصالات (Receipts)، المستندات التعريفية (Identity)، والملاحظات (Notes).

سهولة الوصول: تظهر هذه الفئات الجديدة في قائمة فرعية ضمن الشريط الجانبي للتطبيق، ويمكن الوصول إليها بسرعة من خلال شريط البحث، مما يختصر وقت التنقل عبر آلاف الصور.

المعالجة اللغوية: يمكن للمستخدمين البحث عن الصور باستخدام الأوصاف اللغوية الطبيعية، حتى لو كانت مكتوبة بلغات مختلفة، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على فهم السياق بدلاً من الاعتماد على أسماء الملفات فقط.

ميزة حصرية لأجهزة "+Copilot"

أوضحت مايكروسوفت أن ميزة التصنيف الآلي للصور تُعد جزءاً من جهودها لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة، حيث تقتصر الميزة حالياً على فئة محددة من الأجهزة.

الأجهزة المتوافقة: تتوفر الميزة مبدئياً على أجهزة +Copilot، وهي الأجهزة المزودة بوحدات معالجة عصبية (NPU) متقدمة من معالجات مثل Snapdragon X من كوالكوم، و Ryzen AI من AMD، ومعالجات Intel Core Ultra 200 Series.

قابلية التعديل والتحسين: أتاحت الشركة للمستخدمين إمكانية تعديل الفئات يدوياً في حال حدوث خطأ في التصنيف، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الملاحظات، مما يساهم في تحسين دقة خوارزميات الذكاء الاصطناعي مع مرور الوقت.

تحسين دقة الصور بتقنية "Super Resolution"

إلى جانب التصنيف الذكي، يجلب التحديث ميزة أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسمى "Super Resolution".

وظيفة الميزة: تعمل هذه الخاصية على تحسين دقة ووضوح الصور بشكل فائق، مما يتيح للمستخدمين الحصول على صور بجودة أعلى من النسخ الأصلية.

التوافق: تتوفر هذه الخاصية أيضاً على أجهزة +Copilot المذكورة، ما يؤكد توجه مايكروسوفت لجعل هذه الأجهزة مركزاً للابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المحلي.

يُذكر أن التحديثات الخاصة بتطبيق الصور يتم طرحها تدريجياً عبر متجر مايكروسوفت، ولا يمكن للمستخدمين تعطيلها، ما يعني وصول هذه المزايا الجديدة عاجلاً أم آجلاً إلى جميع الأجهزة المؤهلة.