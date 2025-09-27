لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

كشفت الفنانة إنجي عبدالله عن تفاصيل صادمة ومؤلمة من معركتها الطويلة مع ورم حميد في جذع المخ، مؤكدة أن حالتها الصحية تزداد سوءًا، وأن الأطباء باتوا عاجزين عن تقديم علاج فعال لها، ما دفعها للجوء إلى الدعاء والتمسك بالأمل في عناية الله فقط.

شاركت إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة، في منشور مؤثر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أوضحت إنجي أنها تخضع حاليًا لمحاولة علاجية ثانية منذ ستة أشهر، بعدما عادت أعراض الورم الذي أصيبت به للمرة الأولى عام 2019، بشكل أكثر شراسة وقسوة.

