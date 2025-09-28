«الترويكا الأوروبية» تحذر إيران بعد إعادة فرض العقوبات: لا لتصعيد جديد

حذّرت الترويكا الأوروبية إيران من أي أعمال "تصعيدية" بعد إعادة فرض العقوبات، وذلك بعدما دخلت عقوبات الأمم المتحدة الشاملة ضد إيران حيز التنفيذ. فيما حث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران على إجراء محادثات مباشرة بعد عودة العقوبات، مطالبًا جميع الدول بتطبيق عقوبات الأمم المتحدة المُعاد فرضها على إيران.

وطالبت برلين ولندن وباريس إيران بالامتناع عن أي إجراءات تصعيدية بعد إعادة العقوبات، وأكدت الترويكا الأوروبية أنه يجب على إيران ألا تسعى أبدًا لامتلاك أو تطوير سلاح نووي.

وقد دخلت العقوبات حيز التنفيذ مجددًا عبر آلية "سناب باك"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

جاء ذلك بعدما رفض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار "روسي – صيني" لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، بعد اتهامات من الترويكا الأوروبية (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) لطهران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015.

ودخلت العقوبات حيز التنفيذ في الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12 صباحًا بتوقيت جرينتش)، وقال دبلوماسيون ومحللون إن إعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب اتفاق 2015 تعيد القوى الغربية إلى المربع صفر فيما يتعلق بكيفية احتواء ومراقبة البرنامج النووي الإيراني.

وصوتت 4 دول فقط لصالح مشروع القرار، هي: روسيا، الصين، باكستان، والجزائر، فيما صوتت تسع دول بالرفض منها فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة.