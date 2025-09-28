قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط حديث عن خطة أمريكية لوقف النار.. مصادر طبية: 105 شهداء في غزة خلال ساعات
للقيادات فقط .. وظائف شاغرة في وزارة المالية | تعرّف على شروط التقديم
كل سنة وانتي طيبة يا قلب أبوكي.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته | صور
عُمان تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل وتنفيذ حل الدولتين فورًا
بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا
طريقة استخراج الفيش الجنائى والمستعجل .. اعرف الأوراق المطلوبة
«الترويكا الأوروبية» تحذر إيران بعد إعادة فرض العقوبات: لا لتصعيد جديد
عقوبات الأمم المتحدة على إيران تدخل حيز التنفيذ
محسن صالح: تعرّضت لهجوم شديد بسبب «كولر».. ولهذا السبب طالبت برحيل موسيماني عن الأهلي
طرق استخراج القيد العائلي .. اعرف الخطوات
نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل
هل نحن مُؤاخذون على رمي بقايا الطعام في سلة المهملات؟ أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك
حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك
علا محمد

حرص مطرب المهرجانات حسن شاكوش على توجيه رسالة دعم لزميله مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد القبض على الأخير بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وكتب حسن شاكوش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ربنا يفك كربك ياحبيبي ويسترها عليك ويرجعك لينا ولأهلك وجمهورك بسلامه يارب ياحبيبي ويهون ايامك يارب ياخويا".

وكانت قد أصدرت محكمة مستأنف قصر النيل، حكمها بتخفيف حكم استئناف المطرب الشعبي حمو بيكا، من الحبس سنة مع النفاذ إلى 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض.

وطلب دفاع مطرب المهرجانات حمو بيكا، براءة موكله فى ودفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان التفتيش لتخطي مأمور الضبط حدود التفتيش.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت بمعاقبة مطرب المهرجات حمو بيكا بالحبس سنة غيابيًا بتهمة حيازة سلاحين أبيض.

مطرب المهرجانات حسن شاكوش حسن شاكوش مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض محكمة مستأنف قصر النيل المطرب الشعبي حمو بيكا حمو بيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

المخالفات المرورية

خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة

نتنياهو

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو عرقل الاتفاقات وهاجم الوسطاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: أبلغت واشنطن بتمتع نتنياهو بدعم لإتمام صفقة الأسرى وإنهاء الحرب

"بولتيكو": روسيا تفشل في استعادة مقعدها في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وسط معارضة أوروبية حادة

"بولتيكو": روسيا تفشل في استعادة مقعدها في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وسط معارضة أوروبية حادة

المغرب والنيجر يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تعاونهما في مجال الطيران المدني

المغرب والنيجر يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تعاونهما في مجال الطيران المدني

بالصور

فستان لافت.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة

الكرواسون
الكرواسون
الكرواسون

في المنزل .. اكتشف طرق علاج آلام القدم والوقاية منها

الام القدم
الام القدم
الام القدم

فستان لافت.. رانيا منصور تخطف الانظار بظهورها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد