بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

حرص مطرب المهرجانات حسن شاكوش على توجيه رسالة دعم لزميله مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد القبض على الأخير بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وكتب حسن شاكوش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ربنا يفك كربك ياحبيبي ويسترها عليك ويرجعك لينا ولأهلك وجمهورك بسلامه يارب ياحبيبي ويهون ايامك يارب ياخويا".

وكانت قد أصدرت محكمة مستأنف قصر النيل، حكمها بتخفيف حكم استئناف المطرب الشعبي حمو بيكا، من الحبس سنة مع النفاذ إلى 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض.

وطلب دفاع مطرب المهرجانات حمو بيكا، براءة موكله فى ودفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان التفتيش لتخطي مأمور الضبط حدود التفتيش.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت بمعاقبة مطرب المهرجات حمو بيكا بالحبس سنة غيابيًا بتهمة حيازة سلاحين أبيض.