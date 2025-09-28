في المنزل .. اكتشف طرق علاج آلام القدم والوقاية منها

يعاني عدد كبير من الأشخاص من آلام القدم لذا من المهم بمعرفة طرق الوقاية منها و كيفية علاجها في المنزل.

علاج آلام القدم

ووفقًا لما جاء في موقع medlineplus توسيع نطاق الرعاية المنزلية وقد تساعدك الخطوات التالية على تخفيف آلام القدم.

استخدم الثلج لتقليل الألم والتورم.



حافظ على قدمك المؤلمة مرتفعة قدر الإمكان.



قلل من نشاطك حتى تشعر بالتحسن.



ارتدِ أحذية تناسب قدميك وتكون مناسبة للنشاط الذي تقوم به.



ارتدِ وسائد القدم لمنع الاحتكاك والتهيج.



استخدم مسكنات ألم تُصرف دون وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين.

(استشر طبيبك أولًا إذا كان لديك تاريخ من القرحة أو مشاكل في الكبد).

تعتمد خطوات الرعاية المنزلية الأخرى على سبب الألم في قدمك.

الوقاية من آلام القدم

يمكن للخطوات التالية أن تمنع مشاكل القدم وآلام القدم:

ارتدِ أحذية مريحة ومناسبة وداعمة، مع دعم جيد للقوس والتبطين.



ارتدِ أحذية ذات مساحة كبيرة حول مقدمة قدمك وأصابع قدميك وصندوق إصبع قدم عريض.



تجنب الأحذية ذات الأصابع الضيقة والكعب العالي.



ارتدِ الأحذية الرياضية قدر الإمكان، وخاصةً عند المشي.

استبدل أحذية الجري بشكل متكرر.



قم بالإحماء والتهدئة أثناء ممارسة الرياضةو ابدأ دائمًا بالتمدد.



مدّد وتر أخيل وقد يؤدي توتر وتر أخيل إلى ضعف في حركة القدم.

قم بزيادة كمية التمارين التي تمارسها ببطء مع مرور الوقت لتجنب الضغط المفرط على قدميك.

قم بتمديد اللفافة الأخمصية أو الجزء السفلي من قدميك.



فقدان الوزن إذا كنت بحاجة إلى ذلك وتعلّم تمارين لتقوية قدميك وتجنب الألم، و هذا يُساعد في علاج القدم المسطحة ومشاكل القدم الأخرى المُحتملة.