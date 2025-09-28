معتصم سالم: بيراميدز يعيش أفضل فتراته مع يورتشيتش.. وهدفنا دوري أبطال إفريقيا

أكد معتصم سالم، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن فريقه استحق عن جدارة التتويج بـ"كأس القارات الثلاث" بعد الأداء المميز والفوز الذي حققه على فريق أهلي جدة السعودي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وأبدي معتصم سالم ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد جلال و إيهاب الكومي ، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، سعادته الكبيرة بالأداء العام للفريق خلال الفترة الأخيرة.

أوضح معتصم سالم، أن الفريق يمر حاليًا بأفضل فتراته الفنية تحت قيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني ولاعبي الفريق تمكنوا من الحفاظ على التركيز وتحقيق النتائج المرجوة، رغم الزحام الكبير في جدول المباريات.

وأكد معتصم سالم، أن الفريق، وبرغم ضغط اللقاءات، تمكن من الحفاظ على مستواه الفني والبدني، وتحقيق نتائج إيجابية، أبرزها الفوز على أهلي جدة، إلى جانب حصد بطولة جديدة تُضاف إلى سجل النادي.

وتحدّث سالم عن انطلاقة الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز، موضحًا أن بيراميدز بدأ الموسم بشكل تدريجي ولم يكن في أفضل حالاته خلال الجولات الأولى، وهو ما أدى إلى فقدان بعض النقاط، إلا أن الفريق تمكن من استعادة توازنه سريعًا ونجح في العودة إلى مستواه المعهود.

وأشار معتصم سالم، إلى أن الفوز الأخير على طلائع الجيش برباعية نظيفة في الجولة التاسعة من الدوري، يؤكد حالة الثبات والتطور التي يعيشها الفريق، ويبرهن على استحقاقه لنتائجه الأخيرة.

وتابع، معتصم سالم، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، يعمل على تجهيز رمضان صبحي، من أجل المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

واختتم معتصم سالم تصريحاته بالتأكيد على أن بعثة الفريق ستُغادر إلى رواندا في تمام الساعة الثالثة عصر غد الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الرواندي، في لقاء ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً أن هدف الفريق هو مواصلة المشوار الإفريقي بكل جدية، وتحقيق نتائج قوية تُعزز طموحات النادي على الساحة القارية، بالتوازي مع مشواره المحلي.