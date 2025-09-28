قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طرق استخراج القيد العائلي .. اعرف الخطوات
نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل
هل نحن مُؤاخذون على رمي بقايا الطعام في سلة المهملات؟ أمين الفتوى يجيب
حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو
أسامة عرابي يحذّر الأهلي قبل مواجهة الزمالك: خط الدفاع ليس في أفضل حالاته
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
اليوم.. «العربي الناصري» يُحيي الذكرى الـ55 لرحيل عبدالناصر بندوة حول تحديات المرحلة
وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي يقترب من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غـــزة
وزير الدفاع الباكستاني يدعو لتشكيل حلف عسكري إسلامي على غرار الناتو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بـ«حل الدولتين».. وإدانة للاعتداءات على الدوحة
دعاء قبل بداية العمل .. ردّده يوفقك الله وييسر لك أمورك كلها
55 عامًا على رحيل زعيم الأمة| رفع شعار «ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة» ونضاله ضد الاحتلال ممتد إلى الآن.. محطات في حياة جمال عبدالناصر
رياضة

معتصم سالم: بيراميدز يعيش أفضل فتراته مع يورتشيتش.. وهدفنا دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

أكد معتصم سالم، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن فريقه استحق عن جدارة التتويج بـ"كأس القارات الثلاث" بعد الأداء المميز والفوز الذي حققه على فريق أهلي جدة السعودي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وأبدي معتصم سالم ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد جلال و إيهاب الكومي ، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، سعادته الكبيرة بالأداء العام للفريق خلال الفترة الأخيرة.

أوضح معتصم سالم، أن الفريق يمر حاليًا بأفضل فتراته الفنية تحت قيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني ولاعبي الفريق تمكنوا من الحفاظ على التركيز وتحقيق النتائج المرجوة، رغم الزحام الكبير في جدول المباريات.

وأكد معتصم سالم، أن الفريق، وبرغم ضغط اللقاءات، تمكن من الحفاظ على مستواه الفني والبدني، وتحقيق نتائج إيجابية، أبرزها الفوز على أهلي جدة، إلى جانب حصد بطولة جديدة تُضاف إلى سجل النادي.

وتحدّث سالم عن انطلاقة الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز، موضحًا أن بيراميدز بدأ الموسم بشكل تدريجي ولم يكن في أفضل حالاته خلال الجولات الأولى، وهو ما أدى إلى فقدان بعض النقاط، إلا أن الفريق تمكن من استعادة توازنه سريعًا ونجح في العودة إلى مستواه المعهود.

وأشار معتصم سالم، إلى أن الفوز الأخير على طلائع الجيش برباعية نظيفة في الجولة التاسعة من الدوري، يؤكد حالة الثبات والتطور التي يعيشها الفريق، ويبرهن على استحقاقه لنتائجه الأخيرة.

وتابع، معتصم سالم، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، يعمل على تجهيز رمضان صبحي، من أجل المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

واختتم معتصم سالم تصريحاته بالتأكيد على أن بعثة الفريق ستُغادر إلى رواندا في تمام الساعة الثالثة عصر غد الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الرواندي، في لقاء ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً أن هدف الفريق هو مواصلة المشوار الإفريقي بكل جدية، وتحقيق نتائج قوية تُعزز طموحات النادي على الساحة القارية، بالتوازي مع مشواره المحلي.

بيراميدز دورى ابطال افريقيا كأس الانتركونتينتال اخبار الرياضة

