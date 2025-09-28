إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية تكون خارج التوقعات وبعيدا عن الحالة الفنية للفريقين.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل، واللاعبين الكبار عليهم دور كبير في تهيئة زملائهم الجدد في الفريق".

وأضاف: "أنصح الجهاز الفني واللاعبين بالتركيز الشديد في ليلة المباراة، وأتوقع أن يقدم الفريق أداء مميز للغاية في القمة، وعلينا التركيز في خط الدفاع".

وأوضح: "علينا التركيز واللعب على المساحات واستغلال الكرات الثابتة، ومحمد إسماعيل يقدم مستويات ثابتة منذ مشاركته ويعجبني ثقته في نفسه واللعب بهدوء".

وتابع: "إذا امتلك الزمالك وسط الملعب ستكون الكفة أرجح له في القمة، وجماهير الزمالك ستقدم لوحة فنية رائعة في القمة".