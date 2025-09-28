قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
150 ألف جنيه وغلق المدرجات.. أزمة جديدة تضرب الإسماعيلي قبل لقاء البنك الأهلي
ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر
بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
حكم استخدام شبكة إنترنت الجيران .. غير جائز حتى لو بدون كلمة مرور
بمشاركة الأهلي والزمالك .. مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
اليوم.. بيراميدز يغادر إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص
منتخب مصر للشباب يخسر أمام اليابان بثنائية في افتتاح مشواره بكأس العالم
أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة
مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»
انقطاع الكهرباء عن 177 منطقة أوكرانية.. و«زيلينسكي» يعلن حصوله على أسلحة من إسرائيل
«عربيته اتعجنت» .. تفاصيل حادث أحمد السقا وآخر تطورات حالته الصحية
بمشاركة الأهلي والزمالك .. مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم للأندية لكرة اليد

رباب الهواري

تقام اليوم الأحد، منافسات اليوم الثالث ببطولة العالم للأندية لكرة اليد، في النسخة الثامنة عشرة والتي تقام بمشاركة 9 أندية، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري.

وتقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

ويشهد اليوم الأحد ختام الدور الأول حيث يلتقي الشارقة الإماراتي مع ماجديبورج الألماني في الساعة 3:30 مساءً.

ويواجه الزمالك نظيره برشلونة في الساعة 5:45 مساءً.

ويختتم اليوم الثالث بمواجهة الأهلي مع فيزبريم المجري في الساعة 8:00 مساءً.

وشهد اليوم الثاني ثلاث مباريات جاءت نتائجهم كالتالي:

فوز ماجديبورج الألماني على كاليفورنيا إيجلز الأمريكي بنتيجة 50/20.

فوز برشلونة الإسباني على توباتي البرازيلي، بنتيجة 41/22.

فوز فيزبريم المجري على سيدني الأسترالي بنتيجة 51/15.


وتشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم كرة اليد على المستوى العالمي، يتقدمهم نجوم مصر مع فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو"، ومع برشلونة نجم منتخب مصر سيف الدرع.

مجموعات بطولة العالم للأندية لكرة اليد – مصر 205 
المجموعة الأولى: ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - الشارقة الإماراتي.
المجموعة الثانية : الأهلي - فيزبريم المجري - سيدني الأسترالي.
المجموعة الثالثة: الزمالك - برشلونة -  توباتي البرازيلي.

وتقام مواجهات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ويقام النهائي ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر.

