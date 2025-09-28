الاتحاد يعلن حكام الجولة التاسعة اليوم بـ«دوري نايل».. وعيون الجماهير على قمة الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات يوم الإثنين، في ختام منافسات الجولة التاسعة من الموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل)، والذي يشهد إقامة 3 مباريات قوية.

يستضيف الإسماعيلي فريق البنك الأهلي على ملعب الإسماعيلية في الخامسة مساءً، وفي التوقيت نفسه يلتقي الجونة مع سيراميكا كليوباترا على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة.

أما في الثامنة مساءً، فينطلق اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في "الكلاسيكو" رقم 131 على ملعب القاهرة الدولي.

وجاءت اختيارات لجنة الحكام على النحو التالي:

الإسماعيلي × البنك الأهلي:

حكم الساحة: محمد الغازي

المساعدان: عدي عيد – خالد حسام طه

الحكم الرابع: أحمد ناجي

حكم الفيديو: عبد العزيز السيد (دولي)

مساعد الفيديو: أحمد ماجد

الجونة × سيراميكا كليوباترا:

حكم الساحة: سيد منير

المساعدان: محمود أبو الرجال (دولي) – محمد القاضي

الحكم الرابع: حسن محمود

حكم الفيديو: عمرو الشناوي (دولي)

مساعد الفيديو: مصطفى عثمان

الأهلي × الزمالك (طاقم إسباني):

حكم الساحة: سيزار سوتو جرادو

المساعدان: إيفان ماسو جراندو – أنطونيو رامون مورينو

الحكم الرابع: أليخاندرو رويز

حكم الفيديو: خوسيه مونتيرو

مساعد الفيديو: ماريو لوبيز