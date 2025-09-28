الاتحاد المصري يعلن الطاقم التحكيمي لقمة الأهلي والزمالك

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الرسمي المكلف بإدارة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقررة مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

صافرة إسبانية للقمة 126

أسندت اللجنة إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم دولي من إسبانيا، يقوده الحكم الشهير سيزار سوتو جرادو حكمًا للساحة، وهو أحد أبرز حكام “الليجا” خلال السنوات الأخيرة، والمعروف بشخصيته الحازمة وقدرته على السيطرة على المباريات القوية.

وسيعاونه كل من إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو، في حين تم تعيين أليخاندرو رويز حكمًا رابعًا ،أما تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، فقد تم إسنادها إلى الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، ويعاونه في غرفة الفيديو ماريو لوبيز.





وتحظى المواجهة بمتابعة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، إذ يدخل الأهلي اللقاء بطموح تعزيز صدارته أو تقليص فارق النقاط، بينما يسعى الزمالك لاستعادة توازنه والعودة للمنافسة بقوة، ما يجعل القمة أكثر اشتعالًا في وجود طاقم تحكيم أوروبي يحمل ثقة كبيرة في إدارة مثل هذه المواجهات.







