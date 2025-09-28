قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

طلم تحكيمي .. رجب عبدالقادر: لا أعرف لمصلحة مَنْ يتم عرقلة «المصري» في الدوري

علا محمد

أعرب رجب عبدالقادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي عن استياءه من الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها فريقه ببطولة الدوري الممتاز خاصة في مباراة اليوم أمام بتروجت.

وقال رجب عبدالقادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فريق المصري يتعرض للظلم في مشوار مسابقة الدوري الممتاز خاصة في لقاء بتروجت ولا أعرف لمصلحة من يتم عرقلة الفريق البورسعيدي في الدوري وهناك استياء شديد داخل مجلس الإدارة من الظلم التحكيمي ".

وأشار إلى أن مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي سيعقد اجتماعا طارئاً خلال الساعات القليلة القادمة من أجل دراسة قرار الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز ".

