المغرب والنيجر يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تعاونهما في مجال الطيران المدني

وقع المغرب والنيجر، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التقني بين البلدين في قطاع الطيران المدني، على هامش الدورة الـ42 لجمعية منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال بكندا.

ويهدف الاتفاق، الذي جرى توقيعه بمقر المنظمة بحضور وزير النقل المغربي، عبد الصمد قيوح، ونظيره النيجري، أمادو عبد الرحمن، إلى توطيد التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات السلامة الجوية وتنفيذ برامج لتأهيل الكوادر من أجل ضمان أعلى معايير السلامة والأمن في مجال النقل الجوي الدولي.

وتضع مذكرة التفاهم إطارا عمليا من أجل التعاون التقني بين المديرية العامة للطيران المدني بالمغرب والوكالة الوطنية للطيران المدني في النيجر، يحدد صيغ وآليات تنفيذها.

وأفاد بيان لوزارة النقل المغربية بأن توقيع هذا الاتفاق، يجسد إرادة البلدين لتعزيز حضور إفريقيا في قطاع الطيران المدني الدولي، انسجاما مع رؤية المغرب لجعل المغرب قطبا إقليميا يربط إفريقيا بباقي أنحاء العالم، وتقوية الاندماج الإفريقي في قطاع النقل الجوي.

وتنعقد جمعية منظمة الطيران المدني الدولي مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بطلب من مجلس المنظمة، ويشارك فيها 193 بلدا عضوا إلى جانب عدد كبير من المنظمات الدولية، حيث تحدد السياسة العالمية للمنظمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

