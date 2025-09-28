«المصري» يهدّد بالانسحاب من الدوري بسبب «الاستهداف التحكيمي» | تفاصيل

أعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن النادي يدرس بجدية الانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز، احتجاجًا على ما وصفه بـ"الاستهداف التحكيمي المتكرر" للفريق خلال مباريات البطولة.

وقال رجب عبد القادر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد جلال وإيهاب الكومي، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن قرار الانسحاب يأتي "من أجل راحة التحكيم المصري"، على حد وصفه، مؤكدًا أن الفريق يتعرض لتربص واضح من الحكام، وهو ما ظهر في العديد من المباريات، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن آخر حلقات الظلم التحكيمي، من وجهة نظره، حدثت في مباراة الفريق الأخيرة أمام بتروجت، ضمن منافسات الدوري، والتي انتهت بخسارة المصري بنتيجة 3-2، في لقاء شهد قرارات مثيرة للجدل، على حد قوله.

وأضاف أن الهدف من هذه الأخطاء التحكيمية هو "إيقاف مسيرة النادي المصري وإجباره على الهبوط"، مشيرًا إلى أن الفريق يُستهدف بشكل خاص لأنه نادٍ شعبي وله جماهيرية كبيرة، حسب وصفه.

وتابع تصريحاته قائلاً إن هناك ما وصفه بـ"سيناريو مُعد مسبقًا داخل غرفة الفار في كل مباراة" يُدار بهدف التأثير سلبًا على نتائج المصري، موجهًا اتهامات مباشرة بوجود نية مبيتة لخسارة الفريق في كل لقاء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه يدرس خيار الانسحاب بشكل جاد، مشيرًا إلى أن الأمر سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة في اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاستمرار في المسابقة من عدمه.