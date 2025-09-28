قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطيرانه يستهدفان أحياء غزة بوحشية
بعد تكريمه عن «سيد الناس».. مصطفى عماد يكشف كواليس تجسيد شخصية مُصابة بالتوحّد|فيديو
مواقف سعودية حاسمة: المملكة تدعو لحوار دولي .. وتدعم لبنان والسودان.. وتدين الاعتداءات الإيرانية والإسرائيلية على قطر
الاتحاد يعلن حكام الجولة التاسعة اليوم بـ«دوري نايل».. وعيون الجماهير على قمة الأهلي والزمالك
150 ألف جنيه وغلق المدرجات.. أزمة جديدة تضرب الإسماعيلي قبل لقاء البنك الأهلي
ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر
بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
حكم استخدام شبكة إنترنت الجيران .. غير جائز حتى لو بدون كلمة مرور
بمشاركة الأهلي والزمالك .. مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
اليوم.. بيراميدز يغادر إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص
منتخب مصر للشباب يخسر أمام اليابان بثنائية في افتتاح مشواره بكأس العالم
بعد تكريمه عن «سيد الناس».. مصطفى عماد يكشف كواليس تجسيد شخصية مُصابة بالتوحّد|فيديو

الفنان مصطفى عماد
الفنان مصطفى عماد
المصور ابراهيم قنديل  
أوركيد سامي

عبَّر الفنان الشاب مصطفى عماد عن سعادته بالتكريمات التي حصل عليها عن دوره في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في رمضان 2025.

وقال مصطفى عماد، في لقاء لموقع "صدى البلد" الإخباري: “سعيد جدًا بالتكريمات وحب الجمهور لشخصيتي في مسلسل سيد الناس”.

وأضاف مصطفى عماد: “محمد سامي أستاذي، وأقول له: حمدًا لله على السلامة وعودة قوية للدراما. إنه مخرج مبدع يهتم بكل التفاصيل”.

وتابع: “قدَّمت شخصية آسر الجارحي، نجل الفنان عمرو سعد، خلال أحداث المسلسل. هو شاب مصاب بالتوحّد، يتمتّع بذكاء حاد وقدرة فائقة على كتمان الأسرار. كان قريبًا جدًا من جده رشدي، مما جعله يحمل مفتاح العديد من الأسرار العائلية”.

واختتم مصطفى عماد حديثه قائلاً: “ذاكرت كثيرًا وقرأت كثيرًا عن التوحّد وأنواعه، وقابلت أشخاصًا مصابين به حتى أستطيع تقديم الشخصية كما ظهرت على الشاشة”.

يُذكر أن مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، سلوى عثمان، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسماء سليمان، علياء صبحي.
والعمل من إخراج وقصة محمد سامي، وتأليف ورشة "قلم".


 

