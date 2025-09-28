بعد تكريمه عن «سيد الناس».. مصطفى عماد يكشف كواليس تجسيد شخصية مُصابة بالتوحّد|فيديو

عبَّر الفنان الشاب مصطفى عماد عن سعادته بالتكريمات التي حصل عليها عن دوره في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في رمضان 2025.

وقال مصطفى عماد، في لقاء لموقع "صدى البلد" الإخباري: “سعيد جدًا بالتكريمات وحب الجمهور لشخصيتي في مسلسل سيد الناس”.

وأضاف مصطفى عماد: “محمد سامي أستاذي، وأقول له: حمدًا لله على السلامة وعودة قوية للدراما. إنه مخرج مبدع يهتم بكل التفاصيل”.

وتابع: “قدَّمت شخصية آسر الجارحي، نجل الفنان عمرو سعد، خلال أحداث المسلسل. هو شاب مصاب بالتوحّد، يتمتّع بذكاء حاد وقدرة فائقة على كتمان الأسرار. كان قريبًا جدًا من جده رشدي، مما جعله يحمل مفتاح العديد من الأسرار العائلية”.

واختتم مصطفى عماد حديثه قائلاً: “ذاكرت كثيرًا وقرأت كثيرًا عن التوحّد وأنواعه، وقابلت أشخاصًا مصابين به حتى أستطيع تقديم الشخصية كما ظهرت على الشاشة”.

يُذكر أن مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، سلوى عثمان، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسماء سليمان، علياء صبحي.

والعمل من إخراج وقصة محمد سامي، وتأليف ورشة "قلم".



