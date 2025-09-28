قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حكم استخدام شبكة إنترنت الجيران .. غير جائز حتى لو بدون كلمة مرور

محمد شحتة

أكد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أن الممتلكات نوعان: أشياء عامة مباحة للجميع مثل مياه النهر أو البحر، وأشياء مملوكة لأشخاص بعينهم يجب استئذانهم قبل استخدامها. وبناءً عليه، فإن حكم استخدام شبكة انترنت الجيران غير جائز شرعًا فهي تعتبر ملكاً له، ومن الأفضل استئذانه قبل استخدامها، حتى لو كان الواي فاي مفتوحاً بلا كلمة مرور.

حكم استخدام شبكة انترنت الجيران

وأضاف اليداك، خلال تصريح له عن حكم استخدام شبكة انترنت الجيران، أن الاتصال العفوي غير المقصود – مثل أن يلتقط الهاتف الشبكة ويصل إشعار برسائل – لا إثم فيه ولا حرج على الشخص، لكن الأفضل تنبيه الجار إلى ضرورة تأمين شبكته حتى لا تنفد باقته أو يتعرض لمشاكل.

كما حذّر من قيام بعض الأطفال أو الشباب باستخدام برامج اختراق لشبكات الواي فاي، مؤكداً أن هذا من أخطر الأفعال لما قد يسببه من مشكلات مالية وأمنية، خاصة مع انتشار المحافظ الإلكترونية على الهواتف.

وأكد أن مسؤولية متابعة الأبناء وتوجيههم تقع على عاتق الوالدين، وأن التربية السليمة تقتضي غرس المبادئ والأخلاق التي تمنع الاعتداء على خصوصيات الآخرين، مع مواكبة التطور التكنولوجي بشكل آمن وأخلاقي.

حكم اختراق شبكات الواى فاى

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن اختراق شبكات -الواي فاي-، يعني: أن الشخص يقوم من خلال بعض البرامج باكتشاف الرقم السريّ، الذي من شأنه أن يمنع الآخرين من الانتفاع بهذه الشبكة ذات القدر المعلوم من الميجات والذي دفع صاحبه ثمنه لينتفع به، وقد وضع له هذا الرقم السريّ، ليمنع الآخرين من الانتفاع به إلا بإذنه.

وأضافت دار الإفتاء فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لا شك أن هذه الشبكات التي يُدفع لها اشتراك شهريّ تعتبر أموالًا؛ فاختراق كل هذه الموانع والحواجز المعنوية التي وضعها صاحب الشبكة يُعتبر اعتداءً على ممتلكات الناس وأموالهم بغير وجه حق، ومن ثَمَّ فإن اختراق شبكات -الواي فاي-، أمرٌ محرم شرعًا، ومثل ذلك في الحرمة الإعانة على ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «أَلا وإن المسلم أخو المسلم لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه» (رواه الدارقطني والحاكم).

